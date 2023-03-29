|
|
На Украине призвали готовиться к приему истребителей F-16
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украине нужно начинать готовиться к приему от Запада боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, передача техники – непростой процесс, поэтому ему нужно дать старт уже сейчас. Игнат добавил, что все начнется с подготовки пилотов и инженеров, а параллельно будет идти подготовка базы для обслуживания и сети аэродромов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рада».
Он добавил об остающейся потребности Украины в истребителях, чтобы поражать цели в небе.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
|
|
Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
|
|
В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
|
|
Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
|
|
Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
|
|
Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о страхе за будущее, которое готовит Россия
В США заявили о страхе за свое будущее, которое им готовит Россия
Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, который появится, если планы Китая и России будут реализованы, пишет The Washington Times.
Из публикации следует, что если Москва и Пекин добьются своего, то США уже не возглавят стол переговоров, они даже не получат места в «его дальнем конце», передает РИА «Новости».
Так, журналисты напомнили о беспорядочном отступлении США из Афганистана в 2021 году, а также указали на неуверенную внешнюю политику президента Джо Байдена. Все это, по мнению авторов статьи, стало для российского лидера Владимира Путина «признаком упадка Соединенных Штатов».
Слабость Вашингтона чувствует и Пекин, который предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Например, указываются подходы КНР к Саудовской Аравии.
«Пока Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый миропорядок, в котором, к сожалению, нет места Америке», – пишет издание.
Напомним, в Москву на два дня с официальным визитом прилетал глава Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР подписали два заявления о сотрудничестве и провели переговоры.
Сербия передала Украине электроэнергетическое оборудование
Пресс-служба правительства Сербии сообщила об отправке на Украину электроэнергетического оборудования
Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Как сообщает пресс-служба, в состав передаваемого Украине от Сербии груза вошли 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. На отправке оборудования присутствовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая пообещала, что Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в той мере, в какой это возможно, передает ТАСС.
Премьер Сербии заявила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эммануэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи.
Брнабич также сообщила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать Украине такую помощь.
Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала 3 млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В начале марта президент Сербии Александар Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
|
|
Ударами оперативно-тактической авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле пунктов Тимковка, Синьковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Артемовка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 35 военнослужащих, две бронемашины, а также противотанковая пушка МТ-12. Недалеко от пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Червоной Дибровой, Невским ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 100 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения Южной группировки войск на Донецком направлении в течение суток ликвидированы около 310 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин и две гаубицы «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Пречистовки ДНР. Потери противника за минувшие сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, перечислили в Минобороны.
Под Семеновкой ДНР уничтожен узел связи ВСУ. Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ рядом с Орлянкой Харьковской области, Авдеевкой ДНР и Новобериславом Херсонской области.
Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников в районах пунктов Ковалевка, Червонопоповка ЛНР, Ленинское, Зеленый Гай ДНР и Ремовка Запорожской области. За сутки сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева
|
|
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».
Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.
«Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.
В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.
Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности принять Си Цзиньпина на Украине
Президент Украины Зеленский заявил о готовности принять председателя Китая Си Цзиньпина на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.
По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.
До этого Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
|
|
Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле отметили героизм российских военных в боях под Артемовском
Представитель Кремля Песков: Российские военные проявляют героизм в ожесточенных боях под Артемовском
Кремль желает успеха российским военным, которые проявляют чудеса героизма под Артемовском, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, российские бойцы продолжают участвовать в боях под Артемовском, проявляя истинный героизм, Кремль желает им успеха, передает ТАСС.
Касательно слов президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении со стороны жителей Украины с призывами пойти на компромисс с Россией, Песков подчеркнул, что «киевский режим сам расставляет свои приоритеты».
Ранее сообщалось, что российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске.
В Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ
Сенатор Долгов: США движутся в противоположном от урегулирования проблемы ДСНВ направлении
|
|
После решения Москвы приостановить участие в ДСНВ США активно говорили об обеспокоенности этим фактом. Но теперь мы видим, как они предпринимают шаги, которые лишь отдаляют восстановление договора, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.
«Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Подчеркну, что РФ четко объяснила причину приостановки участия в ДСНВ. Со стороны Америки исходит прямая угроза безопасности нашей стране. При этом мы всегда подчеркивали, что готовы вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это, видимо, пропускается мимо ушей», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Он подчеркнул, что Москва не «соблюдала полностью свои обязательства» и «отказалась предоставлять информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев». Кирби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуться к взаимной передаче данных, однако «для этого требуется соответствующая готовность России».
Между тем в США мнения по поводу данного решения разделились. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему РФ должна пользоваться мерами прозрачности, если она отказывает в этом Соединенным Штатам?» – цитирует Линн Растен, вице-президента НКО Nuclear Threat Initiative, издание The Wall Street Journal.
В то же время исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отмечает, что сокрытие информации по вооружениям не дает Вашингтону «никаких рычагов давления на Москву». По его мнению, подобные меры «еще больше омрачают ситуацию с соблюдением обеими странами положений договора».
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Он подчеркнул, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений юридически недействительна.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД