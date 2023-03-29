Полковника Росгвардии заподозрили в поставках некачественных комплексов по борьбе с БПЛА

Руководителя отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке в войска некачественных комплексов по борьбе с беспилотниками, которые должны были применяться для защиты Крымского моста.

В 235-м Гарнизонном военном суде рассматривается вопрос об аресте Волкова, передает ТАСС.

Военный следователь заявил, что при непосредственном участии полковника в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с БПЛА, но их технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию таким средствам.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что Волкова задержали по делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам. По его словам, ущерб бюджету составил 400 млн рублей.