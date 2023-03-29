Правительство Казахстана сложило полномочия перед избранием нижней палаты парламента

Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку в связи с избранием нового состава мажилиса (нижней палаты парламента), сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Согласно конституции, правительство слагает полномочия перед вновь избранным мажилисом. В среду парламентарии нового созыва собрались на первое заседание, передает РИА «Новости».

Как говорится в тексте указа Токаева, он поручил правительству Казахстана исполнятьобязанности до утверждения нового состава правительства республики.

В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, внесет на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.

Между тем Токаев предложил партии «Аманат», занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, предложить ему кандидатуру нового премьер-министра.

Как заявил Токаев, выступая в среду на первом заседании парламента нового созыва, одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра и партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».

Ранее глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать ряд областей в стране, получивших названия в советское время.