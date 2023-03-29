В Госдепе испугались связей атлетов из России с армией и спецслужбами

Замглавы пресс-службы Госдепа Пател: Администрация США обеспокоена связями атлетов из РФ с ВС и спецслужбами

Администрация Соединенных Штатов обеспокоена якобы имеющимися связями атлетов из России и Белоруссии с вооруженными силами своих стран и ведомствами в сфере национальной безопасности, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента, у США якобы есть серьезные опасения относительно прямых связей между олимпийскими и паралимпийскими атлетами и вооруженными силами России и Белоруссии, а также ведомствами, работающими в сфере национальной безопасности. Пател также отметил, что у Вашингтона есть опасения относительно механизмов исполнения МОК. По его мнению, данным механизмам пока не уделили достаточного внимания, передает ТАСС.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства сообщил, что власти США продолжают консультации с Олимпийским и паралимпийским комитетом Соединенных Штатов и с другими государствами из числа единомышленников по мере того, как проводят обзор рекомендаций МОК международным федерациям относительно потенциального участия российских и белорусских спортсменов.

Накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований лишь не поддерживавших спецоперацию на Украине российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал решение МОК дискриминацией.