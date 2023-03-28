В Москве предотвратили драку антифашистов и неонацистов

В Москве полиция предотвратила массовую драку антифашистов и неонацистов

В столице пресекли драку представителей двух молодежных субкультур, заявили в московском ГУ МВД. Источник указал, что участниками должны были стать антифашисты и неонацисты.

Полицейские провели комплекс профилактических мероприятий для недопущения столкновения, планируемую акцию сорвали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС.

Всего было задержано 12 нарушителей, из них пятеро оказались несовершеннолетними. Всех их доставили в территориальный отдел полиции.

В отношении девятерых составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве, им грозит штраф или арест до 15 суток. Несовершеннолетних передали родителям, в отношении троих из них составлены протоколы «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

По этим статьям им грозит штраф от 100 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что в ходе встречи планировалась массовая драка между антифашистами и неонацистами. У задержанных изъяли несколько газовых пистолетов, ножи, ракетницы и дубинки.

Ранее в Ульяновске подростки избили двоих сверстников молотками, возбуждено уголовное дело.