В Россию с Украины и из Донбасса прибыли 5,5 млн беженцев

Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев составило 5,5 млн человек

Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины с февраля 2022 года, выросло до 5,5 млн человек.

Всего в Россию с начала спецоперации прибыли 5,5 млн человек, среди них свыше 11 тыс. детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На данный момент в пунктах временного размещения находятся 39 тыс. человек, остальные размещены у знакомых и родственников или в частном порядке, некоторые покинули территорию России.

Оказание единовременной матпомощи в размере 10 тыс. рублей на каждого пока временно приостановлено. Всего было выплачено 12,3 млрд рублей.

В конце прошлого года сообщалось, что в Россию с Украины и из Донбасса прибыли почти 5 млн беженцев.