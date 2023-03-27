Китайцев возмутила реакция НАТО на решение Путина по ядерному оружию

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27 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мэр Донецка заявил о жертвах в результате обстрела города украинскими войсками
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности.
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Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнерами, всё равно должны желать Победы и всеми силами ее приближать.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Китайцев возмутила реакция НАТО на решение Путина по ядерному оружию
Читатели китайского портала «Гуанча» после реакции НАТО назвали правильным решение Путина по ядерному оружию
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Читатели китайского издания «Гуанча» выступили с критикой в адрес НАТО после заявления официального представителя альянса Оаны Лунгеску, назвавшей ядерную риторику России «опасной и безответственной».
Так, один из пользователей написал, что НАТО «не раз демонстрировало свою наглость», передает РИА «Новости».
Другой пользователь поинтересовался, почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок.
«Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных», – отметил третий.
Еще один пользователь считает, что реакция НАТО только подтверждает, что Россия поступает правильно.
«НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты», – заключил еще один читатель.
Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщал, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как это сделали США в Европе.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает
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Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.
«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.
Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.
Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».
По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
США ввели санкции против самолета Лукашенко
Минфин США сообщил о введении санкций против Boeing 737, которым пользуется Лукашенко
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Авиалайнер Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, внесли в санкционный список США, сообщило американское министерство финансов.
В сообщении говорится, что EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самолетом пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок. Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило «заблокированной собственностью».
Кроме того, по данным Минфин США, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении Белорусского автомобильного завода («Белаз») и Минского автомобильного завода (МАЗ), а также ряда членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, против которых прежде не действовали американские рестрикции, пишет ТАСС.
В министерстве уточнили, что США приняли нынешние решения «в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения» в Белоруссии и нажим властей в Минске на гражданское общество в республике после президентских выборов 2020 года.
Новые шаги американской администрации также «подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие» в специальной военной операции России на Украине, указало финансовое ведомство.
В январе Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.
Макрон запланировал посетить Китай
Президент Франции Макрон собрался с визитом в Китай в сопровождении главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Макрон заявил, что предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сопровождать его во время визита в Китай, передает РИА «Новости».
Как стало известно позже, совместный визит намечен на начало апреля.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Герой России Перминов указал на сходство в действиях НАТО в Югославии и на Украине
Герой России Перминов: НАТО для достижения своих целей провоцирует конфликты и готова сотрудничать с преступниками
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Сегодня, как и 24 года назад, страны НАТО провоцируют конфликты и поддерживают преступные организации в угоду своим политическим интересам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Дмитрий Перминов, комментируя годовщину начала операции НАТО против Югославии.
«Для достижения своих целей США с помощью НАТО развязывают конфликты по всему миру и готовы сотрудничать с любыми преступными организациями. К слову, ровно 24 года назад альянс начал военную операцию против Югославии, причем без согласия Совбеза ООН», – сказал Дмитрий Перминов, Герой Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
«Именно страны – лидеры НАТО спровоцировали конфликт на Балканах, поддерживая в Косово сепаратистов и националистов. А потом, когда в ответ на притеснения населения Белград ввел войска, НАТО начала бомбардировки Югославии. Под удар попадало все: военные объекты, инфраструктура, жилые дома, заводы, мосты и даже посольство Китая в Белграде», – отметил он.
«Не остается сомнений в том, что НАТО – преступная организация, которая для достижения цели доминирования провоцирует конфликты и готова сотрудничать с любыми преступниками. В Югославии это были косовские боевики, в Афганистане – моджахеды, в Сирии и Ираке – террористы ИГИЛ. Сегодня на Украине альянс поддерживает ярых националистов и последователей бандеровцев», – заключил парламентарий.
Напомним, в этот день – 24 марта 1999 года – против Югославии началась операция НАТО «Союзная сила», которая не была санкционирована Совбезом ООН и продлилась 11 недель. Поводом для вмешательства был межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. В ходе тех событий западные союзники использовали боеприпасы с обедненным ураном во время массированных бомбардировок.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. «У нас есть своя военная доктрина, и как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – заявил глава МИД.
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США не увидели причин менять размещение своих ядерных сил
Пентагон после объявления России о размещении в Белоруссии ЯО не увидел причин менять размещение ядерных сил США
Комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Пентагон заявил, что не видит причин менять размещение американских ядерных сил.
Пентагон подтвердил, что «видел сообщения об этом объявлении России». Военные США намерены «следить за данной ситуацией». Вашингтон «привержен коллективной обороне» в рамках НАТО, передает ТАСС.
Американские военные заявили, что «не видят никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил». По мнению Пентагона, нет указаний на то, что «Россия готова применить ядерное оружие».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе.
В Сербии рассказали, к чему привело применение НАТО обедненного урана
Глава Минздрава Сербии Груйичич сообщила о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана
Удары НАТО по Югославии в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
По ее словам, использование этого вида оружия привело не только к росту онкологических заболеваний, а также к росту бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности и умственных нарушений у рожденных в этот период детей, передает РИА «Новости».
Груйичич подчеркнула, что бомбардировки в 1999 году были отвратительным и бесчеловечным экспериментом над живыми людьми, проживающими в Сербии и Черногории.
«Надеюсь, что международная научная общественность поймет, что это необходимо исследовать научным путем и особенно – запретить оружие с обедненным ураном», – отметила врач.
Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
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Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
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