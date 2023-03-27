Рубль начал торги разнонаправленно

Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой

Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет

Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.