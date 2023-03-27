Россия не исключила требования компенсации за «Северные потоки»

Глава департамента МИДа Биричевский не исключил требования Россией компенсации ущерба из-за подрыва «Северных потоков»

Со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба, причиненного подрывом «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Биричевский сообщил, что Запад саботирует работу по проекту резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании. Западные страны заявляют, что у такого расследования якобы не будет «добавленной стоимости». Однако Москва будет настаивать на его проведении с обязательным участием российских представителей, передает РИА «Новости».

Кроме того, Биричевский назвал западные санкции нелегитимными, отметив. что Россия «не исключает никаких вариантов ответа» на них, Москва «готова к любому развитию событий», но хотела бы «избежать крайних мер». Биричевский сказал, что у России есть «возможности и инструменты» для ответа.

Он «не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали». Биричевский выразил надежду, что на Западе осознают «ущербность санкционного противостояния с Россией».

Напомним, американский журналист Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа. Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву.