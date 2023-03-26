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Минспорт анонсировал визит Матыцина в Китай
Минспорт: Матыцин посетит Китай в рамках рабочей поездки с 27 по 29 марта
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Министр спорта России Олег Матыцин с 27 по 29 марта совершит рабочую поездку в Китай, сообщает пресс-служба ведомства.
По сообщению пресс-службы, в Пекине Матыцин встретится с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжиданем, с которым обсудит мероприятия перекрестных Годов сотрудничества в области физической культуры и спорта, развитие двусторонних спортивных связей и сотрудничество федераций по отдельным видам спорта, передает ТАСС.
Кроме того, российская делегация посетит Пекинский спортивный университет, где обсудит с его руководством развитие студенческого спорта и спортивной науки.
В Чэнду министр посетит одноименный университет и встретится с губернатором провинции Сычуань Хуан Цяном, чтобы обсудить развитие регионального и приграничного сотрудничества между Россией и Китаем.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем и создание спортивной ассоциации в рамках ШОС.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
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Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает
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Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.
«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.
Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.
Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».
По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
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Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.
Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
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Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны.
Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Минфин США усомнился в способности России и Китая заменить доллар
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Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара в международных расчетах, однако добиться этой цели будет чрезвычайно сложно, выступила с утверждением глава Минфина США Джанет Йеллен.
В ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Йеллен заявила, что у России и Китая есть мотивация попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара. При этом она выступила с утверждением, что сделать это чрезвычайно сложно. Глава Минфина США выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его использование, передает ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что США получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой, так как это важный способ снизить стоимость займов, которые правительство Соединенных Штатов выплачивает по своему долгу. Она также признала, что широкое использование доллара в транзакциях облегчает способность США вводить санкции.
Глава Минфина США отказалась комментировать идею создания многополярного мира. При этом она заверила, что Соединенные Штаты работают с другими странами для того, чтобы обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу в международной торговле.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что наступление дефолта в США приведет к утрате доверия к Соединенным Штатам и к американскому доллару в качестве резервной валюты.
Макрон запланировал посетить Китай
Президент Франции Макрон собрался с визитом в Китай в сопровождении главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Макрон заявил, что предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сопровождать его во время визита в Китай, передает РИА «Новости».
Как стало известно позже, совместный визит намечен на начало апреля.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Медведев оценил стоимость нового «Москвича»
Зампред Совбеза Медведев назвал цену нового «Москвича» высоковатой
Стоимость нового «Москвича» является высоковатой, но отлично, если удастся создать хорошую машину, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, новый «Москвич» он не планирует приобретать, так как у него на хорошем ходу «Волга» и «Победа» конца 1950-х – начала 1960-х годов, передает ТАСС.
«Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, отлично», – отметил Медведев.
Также зампред Совбеза добавил, что удачным шагом станет привлечение китайских производителей к созданию «Москвичей».
«Раньше мы смеялись над образцами, но я проехался на местной машине. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже «Мерседеса», – заверил он.
По мнению Медведева, мировые автомобильные бренды потеряли огромные деньги и жалеют о вынужденном уходе из России в связи с санкционным давлением.
«Им сказали сверху: «Так, валите из страны». И все эти «Опели», «Фольксвагены», «Пежо», «Рено», «Мерседесы» стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор», – подчеркнул политик.
Медведев также отметил, что негативные последствия ощущает и российский авторынок.
«Купить можно все, но все существенно подорожало. Это, конечно, плохо. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего рынка», – заключил он.
Ранее гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что компания планирует открыть продажу автомобилей в Симферополе и Сочи. По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов.
Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
Эксперт допустил разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Эксперт по современной Азии Уянаев: Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться
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Разговор председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина, выразил мнение заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.
По его словам, особенностью китайской дипломатии является внимательное изучение имеющихся нюансов развивающейся обстановки, Китай и дальше будет придерживаться взвешенной осторожной политики, в этом случае не исключается возможность разговора китайской и украинской сторон, передает РИА «Новости».
При этом Уянаев добавил, что остается вопрос, на каком уровне пройдет диалог – будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств
«Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной», – подчеркнул эксперт.
Ранее Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
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В МИД Китая оценили вероятность разговора Си Цзиньпина с Зеленским
У Пекина налажен контакт со всеми сторонами украинского конфликта, но информации о возможной беседе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского сейчас нет, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин заявила, что не располагает информацией о возможном разговоре лидера Китая и президента Украины, передает радио Sputnik.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву. Представитель Белого дома Джон Кирби обращался к лидеру КНР с просьбой «использовать свое влияние», чтобы убедить президента России Владимира Путина «вывести войска».
Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, почему возникли проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского.