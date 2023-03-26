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Продюсер Пригожин назвал фейком аудиозапись разговора с «влиятельным» бизнесменом
Продюсер Пригожин назвал фальшивой распространяемую в Сети аудиозапись разговора с «влиятельным человеком»
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что аудиозапись, на которой представлен якобы его разговор с влиятельным бизнесменом, является фейком.
Пригожин сообщил, что запись якобы его разговора с «одним влиятельным человеком», которая «распространяется в интернете», является «фальшивой». Продюсер заверил, что голос на записи «точно не имеет» к нему «никакого отношения». Пригожин подчеркнул, что сейчас «нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу». Он подчеркнул, что его политическая позиция хорошо известна, передает РИА «Новости».
На аудиозаписи, о которой идет речь, якобы представлен телефонный разговор Пригожина с российским бизнесменом. Критические высказывания на записи противоречат публичной позиции Пригожина.
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
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ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям
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В первую очередь Украина хочет усилить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.
«В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.
«Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт.
От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.
По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.
«Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.
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NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
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Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.
Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.
Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии
The Telegraph: ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии за помощь России
Евросоюз рассматривает вариант введения санкций относительно стран Центральной Азии за их помощь России, сообщает газета The Telegraph.
Как отмечает издание, в руководстве ЕС озабочены ростом экспорта в азиатские страны, опасаются попадания технологий в Россию в обход существующих ограничений, передает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.
Также отмечается, что в ЕС хотят предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут возникнуть при содействии обходу санкций.
Если ЕС обнаружит доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, руководство ЕС планирует ввести санкции на страны Центральной Азии, указывает издание.
Ранее сообщалось, что Китай и страны Центральной Азии хотят обсудить «грандиозный план по развитию отношений».
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов
Focus: МИД ФРГ захотел выслать более 30 российских дипломатов «за шпионаж»
МИД Германии планирует выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.
Focus пишет со ссылкой на источники, что дипломатов подозревают в использовании дипломатического иммунитета для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций, передает РИА «Новости».
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.
Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата.
Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Медведев призвал не экранизировать проклинающего Россию из-за рубежа Акунина
Зампред Совбеза Медведев: Акунин из-за рубежа проклинает Россию, а его тут экранизируют, такого быть не должно
Уехавший из России писатель Борис Акунин из-за рубежа россиян, а его книги продолжают экранизировать, это должно прекратиться, выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Акунин является талантливым писателем, однако он из-за рубежа проклинает Россию, спецоперацию, и, соответственно, российских военных, наши средства массовой информации и компании ставят произведения по его книжкам, этого быть не должно, передает РИА «Новости».
Также Медведев добавил, что в России «полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий».
«Значит, не должно быть такого. Живешь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя», – заключил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявлял, что уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться.
Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти
Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба»
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Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка.
Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.
Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну.
Путин: России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном
Боеприпасы с обедненным ураном из-за радиоактивной пыли являются оружием наиболее опасного характера для человека и окружающей среды, России есть, чем ответить, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Президент России Владимир Путин не согласился с утверждениями Великобритании, что боеприпасы с обедненным ураном не вызывают последствий.
«Это, конечно, не так. Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обедненным ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) все-таки порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера», – цитирует ТАСС Путина.
«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», – заявил президент.
Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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