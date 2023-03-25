В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной

Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной

В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде».

На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.

Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии.

Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом».

Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».