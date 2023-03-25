В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной

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25 марта, суббота | Последнее обновление — 19:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов
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Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию.
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Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии?
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22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной
Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной
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В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде».
На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии.
Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом».
Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
ВСУ потеряли пять танков в Артемовске из-за немецких мин
Несогласованность действий ВСУ под Артемовском привела к подрывам танков на своих минных полях
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Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2.
Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT.
Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений.
Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили.
В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро».
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
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Контр-адмирал подтвердил потерю БДК «Саратов» весной 2022 года
Командир крымской ВМБ ЧФ, контр-адмирал Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года
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Командир крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года.
В ходе выступления в Севастополе на церемонии открытия памятной доски морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», погибшим в ходе военной операции, Меньков рассказал, что год назад в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль «Саратов». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на севастопольский телеканал НТС, который опубликовал видео выступления контр-адмирала.
Мемориальная доска с именами 12 моряков установлена в Севастополе на фасаде здания у причала Минная стенка. В церемонии принимали участие родственники погибших и военнослужащие бригады десантных кораблей. Минобороны сообщило, что памятная доска посвящена морякам, которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.
Напомним, в июле 2022 года исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко сообщал, что большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который днем ранее подняли в городском порту после затопления, планируется отправить на ремонт в Керчь.
ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
Россия обвинила Словакию в нарушении договора реэкспорта МиГ-29
ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29
Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости».
В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.
Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
ВС России взяли под контроль 29 населенных пунктов в Харьковской области
Ганчев: Около 29 населенных пунктов Харьковского региона находятся под контролем ВС России
Порядка 29 населенных пунктов Харьковского региона находятся под контролем российских военных, сообщил глава гражданской администрации области Виталий Ганчев.
По его словам, в данный момент контролируемым российскими военными населенным пунктам регулярно передают гуманитарную помощь, а сотрудники администрации стараются лично посетить, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне.
Пушилин сообщил о подтягивании на передовую обученных резервов ВСУ
Глава ДНР Пушилин: ВСУ стягивают на передовую резервы из подготовленных в Европе военных
Украинские войска в настоящее время стягивают к линии боевого соприкосновения резервы, в том числе те, что были обучены в европейских странах, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин отметил, что ВСУ готовятся, а российская сторона видит «определенное скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе того резерва, который обучался в европейских странах». «Мы видим и переброску техники», – уточнил он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российское военное руководство полностью владеет ситуацией и принимает меры, которые, «возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток [контрнаступления] со стороны Киева».
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российской разведкой на Донецком направлении отмечается прибытие в подразделений ВСУ, дополнительной артиллерии, в том числе натовского производства.
Румынский сенатор заявила об угрозах от МИД Украины
Предложившая забрать часть Украины румынский сенатор заявила об угрозах Киева
Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении смертельных угроз от украинского МИД.
«Ответ министерству иностранных дел Украины, которое угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», – написала она в соцсетях, передает RT.
Также МИД Украины решил ввести против Шошоакэ санкции, она названа лицом, «создающим угрозу нацбезопасности».
Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию части земель Украины. Речь идет не только об острове Змеином, но и о территории Северной Буковины и Бессарабии, которые румыны в свое время захватили, воспользовавшись революцией в России.
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Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении
Глава ДНР Пушилин рассказал о продвижении ВС России на ряде направлений
Авдеевское направление «является одним из самых горячих сейчас», но российские войска уже добились определенных успехов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, на Авдеевском направлении есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки, указал он, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы можно было говорить, что Марьинка освобождена, но это будет сделано, добавил он.
Как отметил врио главы ДНР, противник продолжает «упираться и перебрасывать резервы».
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С».
Глава Снигиревского района рассказал о строительстве оборонительной линии ВСУ
Глава района: ВСУ строят оборонительную линию в районе Снигиревки
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные позиции по всей линии между Снигиревкой и Александровкой, повторяя действия немецкой армии в 1944 году, заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Глава района рассказал, что ВСУ строят укрепрайон в Снигиревке, в Павловке, в Евгеновке. Он отметил, что сооружаются оборонительные позиции по всей линии от Снигиревки до Александровки на высоком берегу Ингульца, где открывается большая видимость на восток, такие укрепрайоны строили немцы в 1944 году, чтобы задержать советские войска, передает ТАСС.
Барбашов также заявил, что ВСУ в Снигиревке размещают танки, а также минируют поля и дороги, и ведут агрессивную пропаганду среди населения.
Он рассказал, что после того как Снигиревка была освобождена, еще полтора месяца люди приходили и спрашивали, зачем «российские войска по ним стреляют».
«И только месяца через два люди действительно поверили, что по ним стреляет украинская армия», – рассказал Барбашов.
Барбашов напомнил, что в настоящий момент подконтрольная Киеву администрация района проводит эксгумацию жертв обстрелов, а в информационных сообщениях указывает, что эти люди погибли от действий российских войск.
Ранее Барбашов заявил, что мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии.
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Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.
Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
Эксперт оценил риски от введения санкций ЕС против Средней Азии
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Введение вторичных санкций ускоряет процесс распада общего рынка, но Россия в любом случае продолжит получать необходимые ей зарубежные технологии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Медкович. Как пишет западная пресса, руководство Евросоюза готово вводить санкции против стран Центральной Азии за параллельный импорт запрещенных товаров и технологий в Россию.
«Россия расширяет торговое сотрудничество с Индией и Китаем, поэтому любые товары, ограниченные для ввоза к нам, мы можем закупать через них. С этим ничего сделать нельзя», – считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович.
Угрозы Запада о вводе вторичных санкций звучат на протяжении года, напоминает собеседник.
«Однако фактически США вводили санкции только против отдельных компаний. Введение таких санкций усугубит раскол мира на торгово-политические блоки. Отрезав кого-то от себя, США лишь ускорят процесс распада общего рынка. Они понимают это и пока боятся прибегать к подобного рода мерам. Объявление вторичных санкций против какого-то государства – это фактическое признание того, что мир раскололся», – пояснил политолог.
Как пишет британская газета The Telegraph, руководство Евросоюза опасается попадания через страны Центральной Азии технологий в Россию в обход существующих ограничений. Сейчас в ЕС хотят предупредить представителей этих стран о последствиях при содействии обходу санкций.
На этой неделе сразу несколько СМИ сообщали о намерении властей Казахстана с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Эта система должна не допускать обхода санкций против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Запад оказывает давление на целый ряд стран, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны». Песков подчеркнул, что это требует внимания со стороны России и со стороны этих государств. Москва, по его словам, продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.
Медкович отмечает, что официальной информации о том, что Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию, пока не было.
«Казахстан изначально заявлял, что не будет использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций, но по факту эта масштабная практика существует с марта прошлого года. И в ней непосредственно задействованы родственники президента Касым-Жомарта Токаева. Поэтому эти обещания во многом дежурные и на нынешний момент никак не сказываются на параллельном импорте в Россию через Казахстан», – указал глава Евразийского аналитического клуба.
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В Снигиревском районе заявили о повальной мобилизации местных жителей
Глава района Снигиревского района Барбашов сообщил о повальной мобилизации местных жителей
Киев принудительно и повально мобилизует в группировки ВСУ жителей Снигиревского района Херсонской области, сообщил глава района Юрий Барбашов.
По его словам, председатели сельсоветов просто подали списки мужского населения, они все учтены в военкоматах: из военкоматов приезжают, забирают мужчин из дома, арестовывают, а после без подготовки бросают в самые горячие места на фронте, фактически на убой, передает ТАСС.
«Жители уже начинают понимать, что происходит на фронте, какие потери несет украинская армия. Многие просто не хотят воевать с российской армией. У нас есть сведения, что некоторые ребята, призванные из нашего района, все-таки смогли сдаться российской армии, чувствуют себя хорошо, все у них отлично», – подчеркнул Барбашов.
Ранее глава Снигиревского района рассказал о строительстве оборонительной линии ВСУ.
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