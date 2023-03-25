Под Ростовом на складе начался пожар

Российский генерал оценил эффективность боеприпасов с обедненным ураном

Генерал-лейтенант Кириллов: Боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых

Оружие с обедненным ураном в условиях современных конфликтов не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, бронебойные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых даже меньше калибра орудия – они могут применяться для стрельбы по танкам, бронеобъектам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Также начальник войск РХБЗ добавил, что «обедненный уран» является тривиальным названием металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235.

«При ударе о броню изготовленная из мягкой стали оболочка разрушается и передает энергию сердечнику, который проникает в броню», – пояснил военный.

Также Кириллов сравнил такое оружие с боеприпасами из вольфрамовых сплавов, которое значительно дороже в производстве.

«Боеприпасы с обедненным ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запас и нет необходимости задумываться об экологических последствиях», – добавил он.

По словам генерал-лейтенанта, подобные боеприпасы в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО.

Кроме того, военный напомнил, как сами солдаты НАТО пострадали от применения оружия с обедненным ураном в Югославии и Ираке.

Так, по его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии присутствовала информация о том, что у более чем 4 тыс. военных национальных ВС были выявлены злокачественные опухоли различного типа.

«Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994-1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном. При этом 330 человек, 8% случаев, в результате заболевания скончались», – подчеркнул он.

В заключение Кириллов заметил, что анонс поставок урановых снарядов Лондон приурочил к годовщине бомбежек Югославии.

«Особую циничность придает тот факт, что оно сделано практически накануне годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием «Ангел милосердия», – напомнил он, подчеркнув, что отдавший приказ на начало бомбардировки генсек НАТО Хавьер Солана называл эту операцию «гуманитарной».

Ранее в Минобороны предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.