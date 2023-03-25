Общественники выступили в поддержку детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Российские общественники заявили о поддержке уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест из-за якобы причастности к незаконной депортации населения.

Так, врач-эндокринолог Ольга Демичева в своем Telegram-канале заявила, что Львова-Белова – милосердная и искренняя.

«У нас много общих задач. Мы помогаем детям. Выезжаем в горячие точки, спасаем пострадавших, организуем лечение для больных, защищаем попавших в беду. Она, Мария, делает для детей в сотни раз больше, чем я и мои коллеги-благотворители», – написала общественница.

Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова также выразила поддержку Марии Львовой-Беловой, отметив, что омбудсмен сейчас сталкивается с большим количеством угроз западного мира.

«На самом деле она занимается очень важным и нужным делом – она помогает детям, оставшимся без попечения родителей. Детям с заболеваниями помогает в лечении, помогает с вопросами, с которыми приходится сталкиваться», – написала Белехова в Telegram-канале организации.

Общественный деятель Валерий Фадеев указал, что спекулировать на теме спасения детей – последнее дело.

«На фоне продолжающейся истерики в Киеве вокруг «похищения» украинских детей и поступающих угроз в адрес Марии Львовой-Беловой хотел бы донести очевидное: не похищение, а спасение; не просто детей, а детей-сирот», – написал он в посте.

По словам Фадеева, сейчас в 19 регионах России находится 380 эвакуированных из зоны боевых действий детей. Все они попали туда, так как у них нет родственников, желающих их взять к себе.

«Если таковые найдутся, то их воссоединят. Как это уже произошло с 15 детьми из восьми семей. Но за это все время, как подчеркивает наш детский омбудсмен, не было ни одного запроса от родителей и со стороны ООН, ЮНИСЕФ, Красного Креста», – добавил общественник.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» и писатель Николай Стариков указал на необходимость поддержать Львову-Белову.

«Потому, что в ордере МУСа стоят две фамилии: нашего президента и Львова-Белова. Причина не только провокационна, ей бы позавидовали иезуиты. Того, кто спасал детей и того, кто поручал вывозить, спасать, обеспечивать всем необходимым, лечить, отправить в «Артек» обвиняют в «похищении детей»!», – указал он в публикации в Telegram-канале.

В его сообщении говорится, что омбудсмен подверглась мощной психологической атаке сразу после появления неправомочного ордера МУС. Сам же МУС «получает деньги за работу по проблемам Украины, Евросоюз уже заплатил МУСу 10 млн евро за его «работу по Украине» в 2022 году».

В Общественной палате России опубликовали слова Марии Львовой-Беловой, которая заявляла о ранней помощи детям с нарушениями развития.

«Чтобы сохранить как можно больше людей с инвалидностью в семьях, поддержка родителей должна начаться с самых первых дней и даже часов, с сообщения диагноза. В рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Сопровождение через всю жизнь» наш институт содействует распространению в регионах протоколов. Эта поддержка нужна, чтобы семья не чувствовала себя одинокой в своей проблеме, преодолела состояние кризиса и была уверена во всесторонней поддержке», - заявила омбудсмен, следует из поста в Telegram-канале ОП.

О давлении на Львову-Белову высказался и политолог, зампред Общественной палаты ЯНАО и член ОН России Евгений Забродин.

Он назвал провокацию с выдачей ордера на арест омбудсмена низостью.

«Но Запад готов пойти на это, чтобы доказать своему же обществу, что в России все дегуманизировано, и общаться там не с кем. Эти попытки сжечь мосты – проигрышные. Никто и никогда не сможет вычеркнуть ни Россию, ни Путина, ни Марию Львову-Белову», – указал он в посте в Telegram-канале.

А основатель портала Aftershock.news Сергей Брекотин попытался найти логику в решении МУС.

«Здесь есть простое объяснение: против Львовой-Беловой взбеленились – белая, красивая, правильной ориентации, мать пятерых детей, замужем за православным священником. Исчадие ада по версии Запада. Все не так, как у них принято», – написал он.

Член ОП России и председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев заявил, что МУС фактически «выступает для ЕС и для других стран в качестве наймита».

«Что касается МУС, фактически он выступает для ЕС и для других стран в качестве наймита, где за деньги заказывается то или иное решение. «Поэтому сейчас очень важно поддержать, безусловно, нашего уполномоченного по правам ребенка, чтобы эта деятельность была продолжена», – указал он.

Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Из документа следует, что они могут быть якобы причастны к военным преступлениям, связанным с депортацией населения. В МИД России этот ордер назвали «юридически ничтожным».