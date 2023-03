Лауреат президентской премии: Сила народа сосредоточена в культуре и творчестве В Москве и Петербурге отменены концерты группы ДДТ Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в Петербурге и Москве на неопределенный срок

Рок-группа ДДТ сообщила, что приняла решение перенести на неопределенную дату свои концерты в Петербурге и Москве, которые ранее были запланированы на май и июнь, сообщается на сайте коллектива. Из сообщения на сайте музыкантов следует, что группа вынуждена перенести концерты по «не зависящим от группы и организаторов причинам». Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня, и в Петербурге, он должен был пройти 27 мая. В январе группа перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Напомним, летом 2022 года лидера группы ДДТ Юрия Шевчука (признан иноагентом) признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков» Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия

Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках». В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать. Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».

В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины.

Казахстан собрался противодействовать обходу санкций Запада против России
24 марта 2023, 01:57

Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему для отслеживания всех пересекающих границу республики товаров, с помощью которой намерен продемонстрировать соблюдение введенных странами Запада ограничений против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему для отслеживания всех пересекающих границу республики товаров, с помощью которой намерен продемонстрировать соблюдение введенных странами Запада ограничений против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника. Как заявил источник издания, Казахстан не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода, так как понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами, сообщил «Коммерсант». Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени. Напомним, в конце февраля Казахстан закрыл торгпредство в России. В конце декабря 2022 года глава МИД Казахстана разъяснил позицию республики по антироссийским санкциям. Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером. «В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.

Медведев прокомментировал подготовку Киева к наступлению

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб в ответ готовит решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

По его словам, Украина готовится к наступательным операциям, «наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», передает РИА «Новости». Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление восточной группировки украинских войск в районе Артемовска (Бахмута).

Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова

Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости». При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации. «Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС. Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО. «Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он. Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента. «Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он. Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.

КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи». Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, испытанное секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, миссия которого заключается в том, чтобы секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва с целью разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, передает ТАСС. Как утверждается в сообщении радиостанции, 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамген-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м, во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой. Согласно переданному в эфире северокорейской радиост

Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы. Новости СМИ2 Украина начала возводить оборонительные укрепления в ряде регионов Власти Украины выделили 27 млн долларов на строительство фортификационных сооружений 24 марта 2023, 20:28 Текст: Кристина Цыцура

Власти Украины решили расширить строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства страны. «На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Строительством фортификационных сооружений займутся областные военные администрации Украины совместно с Минобороны и военным командованием, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. В каких регионах Украины возведут укрепления, не сообщается. Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках» Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»

Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта. Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны. Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках». Новости СМИ2 Претендент на пост президента Турции признал Крым и новые регионы российскими Претендент на пост президента Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. По его словам, он выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, где подчеркнул, что Крым является частью территории России, а партия «Родина» заявила, что признает новые республики, передает РИА «Новости». Ранее газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов. В Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ ВС России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Одесской области

Российские военные ликвидировали ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что ангар с украинскими БПЛА уничтожен около Сухого Лимана в Одесской области. Также возле Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения наемников «Иностранный легион». Недалеко от Степного Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Волноваха, Славное, Никольское, Новоандреевка и Александровка в ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 БПЛА, 414 ЗРК, 8392 танка и других бронемашин, 1072 боевые машины РСЗО, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной автомобильной техники. Новости СМИ2 Российский генерал оценил эффективность боеприпасов с обедненным ураном Генерал-лейтенант Кириллов: Боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых 24 марта 2023, 14:14 Текст: Александра Юдина

Оружие с обедненным ураном в условиях современных конфликтов не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, бронебойные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых даже меньше калибра орудия – они могут применяться для стрельбы по танкам, бронеобъектам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также начальник войск РХБЗ добавил, что «обедненный уран» является тривиальным названием металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. «При ударе о броню изготовленная из мягкой стали оболочка разрушается и передает энергию сердечнику, который проникает в броню», – пояснил военный. Также Кириллов сравнил такое оружие с боеприпасами из вольфрамовых сплавов, которое значительно дороже в производстве. «Боеприпасы с обедненным ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запас и нет необходимости задумываться об экологических последствиях», – добавил он. По словам генерал-лейтенанта, подобные боеприпасы в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО. Кроме того, военный напомнил, как сами солдаты НАТО пострадали от применения оружия с обедненным ураном в Югославии и Ираке. Так, по его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии присутствовала информация о том, что у более чем 4 тыс. военных национальных ВС были выявлены злокачественные опухоли различного типа. «Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994-1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном. При этом 330 человек, 8% случаев, в результате заболевания скончались», – подчеркнул он. В заключение Кириллов заметил, что анонс поставок урановых снарядов Лондон приурочил к годовщине бомбежек Югославии. «Особую циничность придает тот факт, что оно сделано практически накануне годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием «Ангел милосердия», – напомнил он, подчеркнув, что отдавший приказ на начало бомбардировки генсек НАТО Хавьер Солана называл эту операцию «гуманитарной». Ранее в Минобороны предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов. Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град». В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков. В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Дания собралась поднять со дна у трубы «Северного потока – 2» неизвестный объект Дания пригласила Nord Stream 2 AG вместе поднять со дна у трубы «Северного потока – 2» неизвестный объект

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта, говорится в заявлении ведомства. В Датском энергетическом агентстве сообщили, что с целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии министерства обороны королевства. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода – Nord Stream 2 AG – принять участие в операции, передает ТАСС. Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин сообщил, что судно Газпрома обнаружило в 30 км от места теракта на газопроводе «Северный поток» еще одно взрывное устройство. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что может означать отказ Дании выдать России разрешение на участие в международном расследовании подрывов «Северных потоков».