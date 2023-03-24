Медведев назвал брехней заявления Киева о вхождении в ЕС

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24 марта, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных
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Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии?
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22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло.
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Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Медведев назвал брехней заявления Киева о вхождении в ЕС
Зампред Совбеза Медведев о планах Киева войти в ЕС: Никому они там не нужны
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Планы Киева о вхождении в состав ЕС – брехня и стопроцентное вранье, никому они там не нужны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, все это говорится публично только для того, чтобы успокоить людей и киевскую клику, передает РИА «Новости».
Медведев добавил, что с каждым днем нарастает усталость от Украины в западных странах.
«Именно поэтому полубезумный дед (президент США Джо Байден – прим. ВЗГЛЯД) со своими опричниками делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть эту помощь. Потому что республиканцы не дадут», – резюмировал зампред Совбеза.
Ранее экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от пробуждения у Украины нереалистичных ожиданий относительно скорого приема в состав ЕС.
У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности
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В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины.
На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий
Депутат Третьякова: На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы
На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы, заявила депутат Верховной рады Галина Третьякова.
По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета требует трансформации, концепция которой предполагает существующие льготы перевести в денежную доплату к основному доходу, выплачиваемую на протяжении двух-трех лет, передает РИА «Новости».
Как отметила Третьякова, существует реальная проблема с пожизненными льготами для ветеранов, ряд льгот не работает, они должны быть заменены на те, в которых нуждаются граждане после демобилизации. По ее словам, даже в мирное время «такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может».
Ранее на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).
США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает
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Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.
«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.
Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.
Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».
По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Словакия передала Украине истребители МиГ-29
Словакия передала Киеву четыре истребителя МиГ-29
Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС, сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на Минобороны республики.
И. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что в стране сейчас находятся украинские технические специалисты, которые проводят работы по приемке самолетов МиГ-29. Истребители передаются Киеву безвозмездно, сообщает ТАСС.
Между тем США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Киеву истребителей МиГ-29.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолет сбит в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой народной республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
Накануне сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных на Купянском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), Двуречной и Берестового Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих, машина пехоты, боевая машина РСЗО «Град», а также американская артиллерийская система М777, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, два бронеавтомобиля, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за последние сутки уничтожены более 250 военнослужащих, шесть танков, пять бронемашин и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ возле Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 военнослужащих, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы около 15 военнослужащих, пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных.
С конной статуи Щорса в Киеве предложили убрать фигуру комдива
Министр культуры Украины предложил снести памятник Щорсу, но коня оставить
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Киевские власти задумались о сносе памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, но предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считают произведением искусства.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко мечтает избавиться от памятника Щорсу в Киеве, но предлагает оставить лошадь, разделив монумент на две части.
«Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь хорошая», – цитирует «Царьград» главу украинского Минкульта.
Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.
Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны»
Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости».
Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок.
ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса
Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит
Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС.
Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС.
Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном
Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС.
Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний.
«Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик.
Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных.
«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он.
Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства.
«Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине.
Минобороны предупредило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Минобороны: Применение снарядов с обедненным ураном несет радиационную опасность для организма
Применение снарядов с обедненным ураном способно вызвать серьезные патологии, попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В результате применения такого снаряда происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, при попадании в организм оно способно вызвать серьезные патологии, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов пояснил, что радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
«Потоки альфа-излучения от мелких частиц оседают в дыхательных путях, легких и пищеводе и вызывают злокачественные опухоли. При накоплении в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению органов», – предупредил он.
При этом, подчеркнули в Минобороны, на Западе прекрасно знают о негативных последствиях применения боеприпасов с ураном.
В качестве примера Кириллов привел документы, в которых подтверждается осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для военных и гражданского населения, так и для экологии.
Одним из таких документов является итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Кириллов привел цитату из отчета, согласно которой, «технологий снижения токсичности обедненного урана не существует».
Также подтверждается, что очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном чрезвычайно трудна.
Кроме того, в докладе королевского научного общества Великобритании от 2001 года сказано, что «основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких».
При оседании в почву соединения урана длительное время сохраняют опасность и негативно действуют на людей, животных и сельскохозяйственные культуры.
В Минобороны привели опубликованный в 2002 году в Женеве доклад группы экспертов, которые проводили под эгидой ООН исследования по окружающей среде в местах натовских ударов в Югославии. В этом документе говорится, что «по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана все еще присутствовали в воздухе».
Применение боеприпасов с ураном скажется также и на экспорте, так как загрязнены будут значительные посевные площади на Украине, добавил Кириллов. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству. Сохранятся опасность может десятилетия, заключили в Минобороны.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Киев задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив поставить боеприпасы с ураном.
В МИД Китая оценили вероятность разговора Си Цзиньпина с Зеленским
У Пекина налажен контакт со всеми сторонами украинского конфликта, но информации о возможной беседе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского сейчас нет, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин заявила, что не располагает информацией о возможном разговоре лидера Китая и президента Украины, передает радио Sputnik.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву. Представитель Белого дома Джон Кирби обращался к лидеру КНР с просьбой «использовать свое влияние», чтобы убедить президента России Владимира Путина «вывести войска».
Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, почему возникли проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского.
Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных
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Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков.
В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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