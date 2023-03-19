Экс-глава Еврокомиссии призвал не обещать Украине скорое членство в ЕС

Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных

Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.