В Кремле отреагировали на приглашение оператора «Северного потока – 2» к поднятию объекта

Песков назвал позитивной новостью приглашение оператора «Северного потока – 2» к поднятию объекта

Приглашение оператора «Северного потока – 2» к извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом, является позитивной новостью, надо определить, что это, и продолжить расследование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал посмотреть, что будет следовать за этим событием дальше, передает РИА «Новости».

«Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования», – сказал Песков.

Обнаруженный объект, по его словам, находится рядом со швом труб. Шов – наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв, собственно, произошел на стыке, на шве.

Песков назвал критически важным определить, имеет ли обнаруженный объект отношение к диверсии.

«Судя по всему, имеет ... и продолжить расследование», – сказал представитель Кремля. Он указал, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным «с точки зрения участия там всех заинтересованных стран».

Напомним, Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта.