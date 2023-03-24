В Госдуму внесен проект о сохранении прав на жилищную выплату семье погибшего в СВО экс-сотрудника ОВД

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму проект закона о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД, участника СВО – в случае его гибели – права на жилищную выплату.

Документ распространяет право на единовременную соцвыплату на приобретение или строительство жилья на всех ветеранов боевых действий – сотрудников ОВД, сейчас льгота полагается только ветеранам Афганистана, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он уточнил, что «речь идет о бывших сотрудниках ОВД, уголовно-исполнительной системы, исполнения наказаний, противопожарной службы и таможни, которые участвуют в СВО». Многие из указанных категорий еще во время прежней службы встали на учет для получения выплаты на жилье. «Законом предусмотрено, что в случае их смерти право на льготу сохраняется за членами семьи в течение года», – пояснил он, заметив, что закон не учитывает гибель в СВО, только гибель на службе или по болезни.

«Мы эту несправедливость исправляем», – приводятся слова Турцчака на сайте «Единой России».

Кроме того, внесенный законопроект распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена лишь ветеранам Афганистана.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента Владимир Путина, в ее главе стоит первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Неделю назад она направила второй доклад президенту, в который вошли предложения по трудовым и соцгарантиям военнослужащим.