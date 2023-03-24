«Единая Россия» открыла в Макеевке школу единоборств «Zа самбо»

«Единая Россия» открыла в Макеевке Донецкой народной республики школу единоборств «Zа самбо»

«Единая Россия» открыла в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) школу единоборств «Zа самбо», которую возглавил бывший боец смешанных единоборств, депутат гордумы Красногорска Джефф Монсон.

На открытии школы секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что ДНР с первых дней активно включилась в реализацию проекта «Zа самбо».

Он выразил уверенность в том, что школа станет центром притяжения молодежи и поможет в воспитании детей. «Именно это мы закладывали в реализацию большого федерального партийного проекта «Zа самбо», – приводятся его слова на сайте «Единой России». – Мы понимаем, что единоборства развивают людей, делают их настоящими защитниками Родины», – добавил он.

Турчак подчеркнул, что под руководством Джеффа Монсона «школа будет только развиваться».

Врио главы ДНР, секретарь Донецкого реготделения «Единой России» Денис Пушилин заметил, что в школе смогут заниматься дети из нескольких районов. Он поблагодарил Монсона за внимание к развитию спорта в республике.

«Единая Россия» запустила проект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Целью проекта является популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.