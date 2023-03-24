Претендент на пост президента Турции признал Крым и новые регионы российскими

Командир «Ахмата» посмеялся над видео с Зеленским под Артемовском

Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский физически не мог попасть в Артемовск

Владимир Зеленский физически не мог посетить город Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, уверен помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что якобы посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. Какой именно объект он посещал, не сообщалось.

По слова Алаудинова, если Артемовск оказался в мультипликационном видео в бункере Зеленского, то он там мог очутиться, в других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины физически не мог оказаться в этом городе, и его там не было, передает РИА «Новости».

Командир «Ахмата» потребовал показать кадры заезда и выезда Зеленского в Артемовск и выразил убежденность, что киевский режим не сможет этого сделать.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.