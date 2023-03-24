Нефть подешевела на опасениях по запасам в США

Мировые цены на нефть снизились на фоне желания инвесторов уйти от рисков и опасениях по запасам в США

Мировые цены на нефть в пятницу начали опускаться: трейдеры стремятся уйти от риска из-за опасений за экономику, а также обращают внимание на заявления минэнерго США о сложности восполнения запасов.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 снижается на 0,24%, достигая 75,73 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 69,8 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры оказались склонны к уходу от риска к концу недели, кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу экономики на фоне повышения мировыми Центробанками ставок. Монетарное ужесточение оказывает негативное воздействие на экономические перспективы, особенно после кризиса в банковском секторе.

Инвесторы также обратили внимание на слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая отметила, что США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, обмелевшего из-за товарных интервенций.