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Нефть подешевела на опасениях по запасам в США
Мировые цены на нефть снизились на фоне желания инвесторов уйти от рисков и опасениях по запасам в США
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Мировые цены на нефть в пятницу начали опускаться: трейдеры стремятся уйти от риска из-за опасений за экономику, а также обращают внимание на заявления минэнерго США о сложности восполнения запасов.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 снижается на 0,24%, достигая 75,73 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 69,8 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры оказались склонны к уходу от риска к концу недели, кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу экономики на фоне повышения мировыми Центробанками ставок. Монетарное ужесточение оказывает негативное воздействие на экономические перспективы, особенно после кризиса в банковском секторе.
Инвесторы также обратили внимание на слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая отметила, что США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, обмелевшего из-за товарных интервенций.
Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Певец Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своем отношении к шуткам Максима Галкина (признан в России иноагентом) про песню «Встанем».
Артист заявил, что рад такому количеству внимания к своему творчеству со стороны Галкина. Дронов отметил, что каждый реагирует по-своему.
«Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», – заявил певец ИА REGNUM.
Ранее на концерте в США Галкин высмеял песню певца «Встанем», заявив, что артист в ближайшее время будет петь в Гааге: «Сядем!». Также Галкин осудил артистов, которые остались в России. Так, он резко высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.
Ранее шутку Галкина прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева, назвав юмориста «обыкновенной гнидой».
Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста
Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА.
По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС.
Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.
Командир «Ахмата» посмеялся над видео с Зеленским под Артемовском
Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский физически не мог попасть в Артемовск
Владимир Зеленский физически не мог посетить город Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, уверен помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что якобы посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. Какой именно объект он посещал, не сообщалось.
По слова Алаудинова, если Артемовск оказался в мультипликационном видео в бункере Зеленского, то он там мог очутиться, в других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины физически не мог оказаться в этом городе, и его там не было, передает РИА «Новости».
Командир «Ахмата» потребовал показать кадры заезда и выезда Зеленского в Артемовск и выразил убежденность, что киевский режим не сможет этого сделать.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»
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Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik.
Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости».
По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.
Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.
В США предложили Украине продать России часть территории
The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории
Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.
По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.
Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.
Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге
В Ледовом театре Елены Бережной рассказали о провалившихся под лед Фонтанки в Петербурге фигуристах
Артисты Ледового театра Елены Бережной провалились под лед на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге, мужчины смогли выбраться самостоятельно.
В театре рассказали, что 19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей. Он вышел на лед и начал ради шутки кататься. При этом, по данным издания «Фонтанка», перед этим молодой человек проверил лед на прочность ногой.
Артист театра провалился под лед, это увидел его старший коллега и поспешил на помощь, однако тоже ушел под воду.
Мужчине удалось выбраться и попросить помощи у прохожих. При помощи автомобильного троса провалившегося фигуриста вытащили на берег. К этому времени на место ЧП прибыла скорая помощь и полиция.
Обоих пострадавших отправили в больницу, они не пострадали.
Ранее сообщалось, что продюсер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед на Волге в Ярославской области, они погибли.
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина
Замглавы Совбеза РФ Медведев потребовал от руководителей ВПК выполнять декадные обязательства по поставкам вооружений
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Военно-промышленному комплексу (ВПК) следует восполнить то, чего не было сделано за прошлый год, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
Он также зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему, в которой говорилось: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали... Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников».
По словам Медведева, этот документ служит доказательством того, что никакое производство или организация не являются идеальными, передает ТАСС.
Однако, подчеркнул зампред СБ, необходимо понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях спецоперации, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия нарастит мощности ВПК за счет кооперации с другими странами.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности
В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины.
Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
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Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.
Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».
Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами
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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях с женщинами, заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
Совет World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) предпринял «решительные меры», чтобы «защитить женскую категорию в легкой атлетике». Коу пояснил, что с 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики, но будет создана рабочая группа по изучению вопроса, куда войдет представитель трансгендеров, передает РИА «Новости».
Между тем новые правила вступят в силу с 31 марта. DSD-атлеты во всех женских соревнованиях могут участвовать, если уровень тестостерона ниже предела в 2,5 нмоль/л в течение как минимум двух лет. Принцип проведения соревнований с ограниченным доступом был исключен из регламента. Спортсмены, которые уже участвуют в состязаниях, должны снизить уровень тестостерона до 2,5 нмоль/л и меньше в течение как минимум полугода, прежде чем снова участвовать в турнирах.
Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который запретит студентам-трансгендерам заниматься женскими видами спорта.
До этого в американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения.
ВСУ анонсировали «скорое» наступление в районе Артемовска
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
По его словам, ВСУ «совсем скоро» воспользуются этой возможностью, передает РИА «Новости».
Отметим, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.
Накануне военный эксперт Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ВСУ уже опоздали с контратакой в Артемовске.