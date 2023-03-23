В Нижегородской области разоблачили группу взяточников в рядах ГИБДД

Командир батальона ГИБДД Нижегородской области и его заместитель привлечены к ответственности, они брали деньги от главы транспортной фирмы за сокрытие нарушений его водителей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

С 2018 года сотрудники ведомства получали взятки от предпринимателя за обещание покровительства при передвижении водителей, работающих на ИП, по территории региона, передает ТАСС.

Также командир батальона и его заместитель обеспечили непривлечение водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотрудника ФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного.