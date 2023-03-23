Власти Финляндии пропустили партию задержанных российских удобрений

МИД Финляндии разрешил транспортировку российских удобрений, задержанных в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России.

В ведомстве заявили, что разрешение дали из-за того, что удобрения должны быть направлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».

В МИД уточнили, что санкционное законодательство ЕС разрешает импорт удобрений из России в Европейский союз. Но, согласно персональным санкциям ЕС, активы или ресурсы, принадлежащие или связанные с лицом, попавшим под санкции, должны быть заморожены.

«Исходя из этого, удобрения, задержанные в порту Котка, также могут продолжить путь», – заявили в финском МИД.

О задержании корабля с российскими удобрениями в порту Котка сообщалось в четверг.