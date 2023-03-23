Власти Финляндии пропустили партию задержанных российских удобрений

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23 марта, четверг | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин поставил задачу перезапустить экономику новых регионов
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Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.
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Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России.
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Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы.
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Власти Финляндии пропустили партию задержанных российских удобрений
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МИД Финляндии разрешил транспортировку российских удобрений, задержанных в порту Котка из-за санкций Евросоюза против России.
В ведомстве заявили, что разрешение дали из-за того, что удобрения должны быть направлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
В МИД уточнили, что санкционное законодательство ЕС разрешает импорт удобрений из России в Европейский союз. Но, согласно персональным санкциям ЕС, активы или ресурсы, принадлежащие или связанные с лицом, попавшим под санкции, должны быть заморожены.
«Исходя из этого, удобрения, задержанные в порту Котка, также могут продолжить путь», – заявили в финском МИД.
О задержании корабля с российскими удобрениями в порту Котка сообщалось в четверг.
Скабеева отреагировала на шутку Галкина о своей голове
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала шутку юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) о своей голове в руках певца Филиппа Киркорова.
Журналистка в своем Telegram-канале назвала артиста «обыкновенной гнидой».
«Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей», – написала ведущая. И добавила: «Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко».
Во время концерта в Израиле Галкин произнес: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой».
Позже Скабеева опубликовала запись с выступлением артиста, процитировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе Украины Владимире Зеленском.
Также Скабеева поинтересовалась у подписчиков, можно ли считать заявление Галкина на концерте призывом к ее убийству.
Ранее артист на концерте в Дубае поддержал выкрики из зала о вооруженных силах Украины, заявив, что не может оставаться нейтральным.
Херш: Шольц помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
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Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.
По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».
Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.
По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.
По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.
«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.
Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
Российские летчики рассказали подробности перехвата MQ-9 над Черным морем
Российские летчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника над Черным морем
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Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником Reaper над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу по заходу в воздушное пространство России, рассказал летчик-истребитель, майор Василий Вавилов.
Видео опубликовано Минобороны России. В нем летчик Вавилов рассказывает, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы, сообщает РИА «Новости».
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», – рассказал Вавилов.
Майор Сергей Попов добавил, что оружие летчики не применяли и в контакт с БПЛА не вступали.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые перехватили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Шойгу: Два украинских беспилотника в Севастополе сбили девушки-военные
Глава Минобороны Шойгу: Два украинских беспилотника в Севастополе сбили девушки-военные
Два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в утреннем промежутке между 4.00 и 5.56 два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, передает ТАСС.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Напомним, в среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь. Позднее в Крыму злоумышленники взломали эфиры ряда радиостанций и начали распространять фейковую информацию.
В Петербурге следователи закрыли около 20 баров в центре города
В Петербурге следователи временно закрыли около 20 баров в центре города
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Почти 20 баров закрыты на улицах Думской и Ломоносова в центре Петербурга сотрудниками Следственного комитета, сообщают СМИ.
Как сообщает ТАСС, в объявлении на двери одного из опечатанных баров говорится, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу… По всем вопросам просьба обращаться в следственный отдел по Центральному району Главного следственного управления СК России по г. Санкт-Петербургу».
На улицах Думской и Ломоносова опечатаны как минимум 17 заведений, среди которых бары Good People, Probirka, «Кваренги», «СССР». По информации местных СМИ, поводом для уголовного расследования могло стать обслуживание в барах несовершеннолетних посетителей.
Напомним, в минувшую пятницу силовики пришли в столичные бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию украинской армии через благотворительную организацию.
Судно c российскими удобрениями задержано в Финляндии
Yle сообщила о задержании грузового судна с российскими удобрениями в финском порту Котка
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В порту Котка из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России задержано судно Swem, которое перевозило груз удобрений, сообщила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.
Как заявила Сариваара, груз включает собственность лица из санкционного списка ЕС. В соответствии с правилами ЕС «активы должны быть заморожены в случае обнаружения», сказала она. Сейчас судно находится за пределами порта, ждет разрешения на продолжение движения. Если судно идет в третью страну, а груз необходим для производства продовольствия, ему разрешат покинуть финские воды, сказала Сариваара.
Директор порта Киммо Наски указал, что грузовое судно впервые задержали в портах Финляндии по подозрению в нарушении санкций ЕС. Как следует из неофициальной информации, судно может перевозить до 20 тыс. тонн удобрений стоимостью 10–12 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде, и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
В Минэнерго сообщили о намерении создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
В Минэнерго заявили о намерении России создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
Россия планирует создать альтернативную систему поставок энергоресурсов, что окажется выгодным почти всему населению в мире, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Он отметил, что Россия продолжит продавать энергоресурсы, оставаясь надежным партнером, передает ТАСС.
Создание альтернативной системы первый замминистра назвал «большим шансом для семи из восьми млрд людей на планете».
По словам Сорокина, в последнее время сильно увеличились логистические маршруты, а система транспортировки нефти, существовавшая последние 50–60 лет, оказалась сломлена.
«Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов», – добавил он.
Ранее Сорокин заявил, что Россия не испытывает сложностей со сбытом нефти и нефтепродуктов.
Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.
Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
США проигнорировали красные линии Китая о поставках оружия Тайваню
Госсекретарь Блинкен: США не будут учитывать заявления Китая о недопустимости поставок оружия Тайваню
Вашингтон не будет принимать в расчет заявления китайских властей о том, что поставки оружия Тайваню являются для Пекина красной линией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
У Блинкена уточнили, давал ли когда-либо Китай понять, что есть красная линия относительно военной помощи Тайваню, передает ТАСС.
Блинкен заявил, что такого не было, однако при попытке Китая обозначить такую позицию США, «безусловно, не стали принимать это в расчет».
Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов.
Рябков назвал условие для обсуждения с США возвращения России к ДСНВ
Замглавы МИД Рябков назвал условие к обсуждению с США возвращения России к ДСНВ
Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай».
По его словам, США должны одуматься и воспринять реальность какова она есть. «Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
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Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.
По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».
Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
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