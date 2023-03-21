Песков анонсировал «официальные тосты» во время государственного обеда в честь главы Китая

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного обеда произнесут официальные тосты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, будет государственный обед от имени президента России в честь председателя КНР, там будут официальные тосты, передает ТАСС.

Песков напомнил, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжается, во вторник в Большом Кремлевском дворце ориентировочно сразу после 15.00 запланирована церемония официальной встречи, после чего состоится беседа с Си Цзиньпином, она обозначена как встреча «в узком составе», но «на самом деле он относительно узкий», заметил Песков.

По его словам, российская делегация будет достаточно представительная. В нее войдут замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, посол в Пекине Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФС ВТС Дмитрий Шугаев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и другие.

На переговорах в расширенном составе российское представительство будет еще более масштабным, после чего пройдет церемония подписания совместных документов, затем в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца Путин и Си Цзиньпин обратятся к представителям СМИ с заявлениями.

Ранее Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай.