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Си Цзиньпин заявил об «исторической логике» визита в Россию
Си Цзиньпин: Россия была выбрана первой страной для зарубежного визита по исторической логике
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Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной зарубежного визита после переизбрания на третий срок, так как это соответствует исторической логике.
Он отметил, что Россия и Китай приходятся друг другу крупнейшими соседними державами, а также являются всесторонними стратегическими партнерами, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул, что двусторонние отношения временем выдержали испытание на прочность.
Председатель КНР также пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина как можно скорее посетить Китай для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Мишустин приглашение принял, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком
Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.
Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
В ЕС не нашли доказательств поставок Китаем оружия России
В ЕС заявили об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России
У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Также, по словам Борреля, нет доказательств и того, что Китай планирует это делать, передает ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.
Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией
Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.
«Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России
У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.
Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.
Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.
Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.
В Канаде предложили новый формат борьбы с Россией и Китаем
Kyodo: Канада предложила США, Японии и Южной Корее создать партнерство против России и КНР
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил создать четырехсторонний механизм сотрудничества, аналог QUAD, с Японией, Южной Кореей и США для противодействия России и Китаю, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Издание пишет, что Трюдо предложил создать союз с Японией, Южной Кореей и США для борьбы с Россией и Китаем. Источники сообщают, что он предложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе, который, в свою очередь, заявил, что для реализации этой концепции, в случае ее одобрения, потребуется время, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Канада предложила создать аналог четырехстороннего партнерства индо-тихоокеанских демократий QUAD, которое сформировано Австралией, Индией, Японией и США, как противовес растущему влиянию Китая в регионе.
Напомним, Канада с начала СВО на Украине жестко выступает против России и оказывает активную военную помощь Киеву: поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит санкции против российских чиновников и компаний.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на следующих выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что на следующих выборах россияне поддержат президента России Владимира Путина, встреча двух лидеров проходит в Кремле.
Си Цзиньпин рассказал, что знает о президентских выборах в России в 2024 году. По словам китайского лидера, благодаря сильному руководству Путина «за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», передает «Интерфакс».
«Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил председатель КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.