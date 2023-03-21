Си Цзиньпин заявил об «исторической логике» визита в Россию

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Забота об Африке принесет России множество выгод

Традиция поставлять хлеб в подарок странам Африки зародилась еще в советское время AP/TASS
Россия отправит зерно бесплатно самым нуждающимся странам Африки, пообещал Путин. Правда, это случится лишь в том случае, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку. Понятно, что такое решение укрепит престиж нашей страны на Черном континенте. Но какую еще выгоду, в том числе и материальную, получит Москва после таких подарков? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...

Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Си Цзиньпин заявил об «исторической логике» визита в Россию

    Си Цзиньпин: Россия была выбрана первой страной для зарубежного визита по исторической логике
    		   
    21 марта 2023, 12:31
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной зарубежного визита после переизбрания на третий срок, так как это соответствует исторической логике.

    Он отметил, что Россия и Китай приходятся друг другу крупнейшими соседними державами, а также являются всесторонними стратегическими партнерами, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что двусторонние отношения временем выдержали испытание на прочность.

    Председатель КНР также пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина как можно скорее посетить Китай для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    Мишустин приглашение принял, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

    Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай.

    Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
    Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
    		   
    21 марта 2023, 04:30
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.

    В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.

    При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.

    Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.

    Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.

    Коментарии (15)
    Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
    Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
    		   
    20 марта 2023, 21:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

    Коментарии (17)
    Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    		   
    20 марта 2023, 17:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

    Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.

    «Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.

    Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.

    Коментарии (19)
    Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
    Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
    		   
    21 марта 2023, 11:11
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.

    Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.

    Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.

    Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

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    Коментарии (21)
    Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
    Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком

    20 марта 2023, 16:11

    Текст: Александра Юдина

    Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.

    Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.

    Коментарии (7)
    В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
    Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
    		   
    21 марта 2023, 02:59
    Фото: Julia Nikhinson/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».

    Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.

    По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.

    По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.

    Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.

    Коментарии (35)
    В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
    Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
    		   
    20 марта 2023, 21:35
    Фото: Sipa USA/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.

    Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.

    От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.

    Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.

    Коментарии (10)
    Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
    		   
    21 марта 2023, 05:59
    Фото: Rao Aimin/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.

    Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.

    Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.

    Коментарии (9)
    Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
    Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
    		   
    21 марта 2023, 09:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.

    По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.

    «Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.

    Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.

    Коментарии (5)
    В ЕС не нашли доказательств поставок Китаем оружия России
    В ЕС заявили об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России
    		   
    20 марта 2023, 21:54
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

    Также, по словам Борреля, нет доказательств и того, что Китай планирует это делать, передает ТАСС.

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.

    Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (14)
    В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин

    20 марта 2023, 18:24

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.

    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.

    Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

    Коментарии (3)
    Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией

    20 марта 2023, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.

    «Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

    Коментарии (0)
    Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
    Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России

    20 марта 2023, 17:27

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.

    Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.

    Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.

    Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.

    Коментарии (0)
    В Канаде предложили новый формат борьбы с Россией и Китаем
    Kyodo: Канада предложила США, Японии и Южной Корее создать партнерство против России и КНР

    20 марта 2023, 13:59

    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил создать четырехсторонний механизм сотрудничества, аналог QUAD, с Японией, Южной Кореей и США для противодействия России и Китаю, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

    Издание пишет, что Трюдо предложил создать союз с Японией, Южной Кореей и США для борьбы с Россией и Китаем. Источники сообщают, что он предложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе,  который, в свою очередь, заявил, что для реализации этой концепции, в случае ее одобрения, потребуется время, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что Канада предложила создать аналог четырехстороннего партнерства индо-тихоокеанских демократий QUAD, которое сформировано Австралией, Индией, Японией и США, как противовес растущему влиянию Китая в регионе.

    Напомним, Канада с начала СВО на Украине жестко выступает против России и оказывает активную военную помощь Киеву: поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит санкции против российских чиновников и компаний.

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    Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на следующих выборах
    		   
    20 марта 2023, 17:35
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что на следующих выборах россияне поддержат президента России Владимира Путина, встреча двух лидеров проходит в Кремле.

    Си Цзиньпин рассказал, что знает о президентских выборах в России в 2024 году. По словам китайского лидера, благодаря сильному руководству Путина «за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», передает «Интерфакс».

    «Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил председатель КНР.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.

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