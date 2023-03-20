В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая

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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны IMAGO/Taavi Sepp/TASS
В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
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    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая

    Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
    		   
    20 марта 2023, 21:35
    Фото: Sipa USA/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.

    Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.

    От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.

    Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.

    Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с китайским парком
    Председатель Китая Си Цзиньпин остановился в московском отеле рядом с традиционным китайским парком

    20 марта 2023, 16:11

    Текст: Александра Юдина

    Председатель Китая Си Цзиньпин обосновался в пятизвездочном отеле на севере Москвы, рядом с традиционным китайским ландшафтным парком, передают журналисты.

    Си Цзиньпина встречали несколько десятков человек перед входом в отель, они держали в руках флаги России и Китая и алый транспарант с надписью «Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию» на китайском языке, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вокруг отеля повышены меры безопасности.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня.

    Коментарии (3)
    В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
    Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином

    19 марта 2023, 23:43

    Текст: Антон Никитин

    Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».

    Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.

    В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

    Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.

    Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.

    «Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.

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    Коментарии (0)
    Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
    Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

    19 марта 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.

    «Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.

    Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.

    Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (15)
    Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
    Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
    		   
    20 марта 2023, 13:03
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.

    Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.

    Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.

    Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.

    Коментарии (16)
    Си Цзиньпин: Китай и Россия строят подлинную многополярность
    Председатель КНР Си в своей статье для «Российской газеты»: Китай и Россия претворяют в жизнь подлинную многополярность
    		   
    20 марта 2023, 02:59
    Фото: Rao Aimin/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина.

    В своей статье для «Российской газеты» председатель КНР отметил, что Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.

    Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.

    Коментарии (6)
    Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    		   
    20 марта 2023, 17:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

    Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.

    «Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.

    Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.

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    У Китая появился «грандиозный план» по Центральной Азии
    Послание председателя КНР Си: Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений»

    20 марта 2023, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений», говорится в поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз.

    В поздравлении, опубликованном на сайте президента Таджикистана, председатель КНР приглашает Рахмона принять участие в первом саммите «Китай и Центральная Азия» и посетить Китай с государственным визитом в мае 2023 года, передает ТАСС.

    В послании также говорится, что Си ожидает совместного обсуждения с Рахмоном «грандиозного плана» по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией, а также отношений между Китаем и Таджикистаном.

    Напомним, 16 февраля председатель КНР направил послание участникам форума «Китай – Центральная Азия», в котором заявил о готовности Китая расширять экономические связи и углублять со странами региона промышленное и инвестиционное сотрудничество.

    Коментарии (5)
    В Китае восхитились статьей Путина о судьбе Запада
    Читатели китайского Guancha выразили поддержку выраженной в статье позиции Путина касательно судьбы Запада

    20 марта 2023, 10:53

    Текст: Александра Юдина

    Читатели китайского портала Guancha выразили поддержку позиции российского лидера Владимира Путина касательно того, что коллективный Запад отчаянно цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов.

    Так, один из комментаторов отметил солидарное с Путиным отношение к конфликту с Западом, подчеркнув, что «нет другого выхода, кроме как победить», передает РИА «Новости».

    «Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире», – отметил другой пользователь.

    Третий комментатор заметил, что Пекин и Москва создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями.

    «Путин прав», – лаконично высказался другой пользователь.

    Еще один из комментаторов резюмировал, что без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.

    Коментарии (3)
    Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
    Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
    		   
    20 марта 2023, 11:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.

    «Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.

    «Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.

    Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

    Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

    «Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

    Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».

    Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.

    Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

    Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.

    На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.

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    Коментарии (11)
    Путин назвал Си Цзиньпина «добрым старым другом»
    Президент РФ Путин в своей статье в китайском издании «Жэньминь жибао» назвал председателя КНР Си «добрым старым другом»
    		   
    20 марта 2023, 00:43
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», назвал председателя КНР Си Цзиньпина «добрым старым другом».

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что предстоящие переговоры для него – это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у него сложились самые теплые отношения.

    В статье Путин рассказал, что познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует», – отметил российский лидер.

    «Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи», – заявил президент РФ.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».

    Коментарии (3)
    Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
    Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
    		   
    20 марта 2023, 21:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

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    Путин отметил глобальное значение отношений России и Китая
    Путин в своей статье для «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности
    		   
    20 марта 2023, 01:45
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао».

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем как региональной, так и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Путин назвал отношения России и Китая образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

    Глава государства выразил уверенность, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

    Как отметил российский лидер, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

    «Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

    Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».

    Накануне Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью о российско-китайские отношениях.

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    В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин

    20 марта 2023, 18:24

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.

    В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.

    Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

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    Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией

    20 марта 2023, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.

    «Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

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    Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
    Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России

    20 марта 2023, 17:27

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.

    Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.

    Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.

    Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.

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