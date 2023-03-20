Пушков: Война в Ираке положила начало мощной волне дискредитации США на мировой арене

Соединенным Штатам после начала войны в Ираке просто перестали верить. В незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что война в Ираке, начавшаяся 20 лет тому назад, положила начало мощной волне дискредитации США на мировой арене. «Изначально выдвинутые поводы для начала агрессии, распропагандированные по всему миру, оказались тотальной ложью: от печально знаменитой «пробирки Пауэлла», с которой он останется в истории, до обвинений в связях с Аль-Каидой*, которые изначально были фейком», – написал он в своем Telegram.

По словам Пушкова, известно, что сразу после событий 11.09.2001 года в США президент Джордж Буш-младший дал задание найти связь между атаками на башни-близнецы и Саддамом Хусейном. Этим вплотную занимался вице-президент Дик Чейни.

«Связи не было, но администрация Буша настаивала, что она была, отбрасывая всю опровергающую это информацию. В 2004-м, после того как ложь о наличии у Ирака оружия массового поражения и о связях с Аль-Каидой стала известна всему миру, Чейни выступал в Давосе», – продолжил сенатор.

Он вспомнил, как Чейни «цинично предъявил ошеломленной аудитории совсем другую версию агрессии против Ирака: оказывается, она затеяна не для защиты безопасности США, о чем беспрестанно твердила в 2002–2003 году администрация Буша, а чтобы принести иракскому народу «свободу и демократию».

«Всю эту беспардонную демагогию ни в Ираке, ни в развивающемся мире не оценили, точнее, оценили по достоинству. Именно поэтому США сложно сегодня сподвигнуть страны Глобального Юга на поддержку их санкций и политики изоляции России. Соединенным Штатам просто перестали верить», – указал Пушков.

Он подчеркнул, что в незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию.

«Нет, это геополитический конфликт, вызванный экспансией НАТО, а Россия не столько воюет с Украиной, сколько противостоит объединенному западному альянсу – так в странах Глобального Юга все чаще смотрят на украинский кризис», – заключил Пушков.