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Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
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Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.
Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.
Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.
Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.
Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.
Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.
Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.
Эксперт: Польский посол заявлением о войне с Россией прощупывал почву
Политолог Носович: Посол Польши во Франции словами о войне с Россией устроил провокацию
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Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский либо забыл, что может делать только официальные заявления, либо это намеренная и согласованная попытка провокации. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Носович. Ранее посол Польши во Франции допустил прямое противостояние с Россией в случае поражения Украины, однако вскоре заявление дипломата дезавуировало дипведомство.
«Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующей может стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом, который обращен сразу и к России, и к союзникам по НАТО», – рассуждает собеседник.
«Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. И за то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию», – отметил Носович.
«После того, как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – в свою очередь полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – заключил Ткаченко.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.
Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.
Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.
Ранее депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».
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Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Бербок бездоказательно обвинила Россию в намерении «дестабилизации обстановки» в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанскому изданию Pais без предоставления каких-либо доказательств обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии.
По ее словам, из-за ситуации на Украине «попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются», при этом она назвала это частью стратегии Москвы по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути, передает РИА «Новости».
Бербок добавила, что в Германии разделяют европейские ценности и поддерживают их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в ЕС.
Ранее власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению.
В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
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Боррель допустил отказ министров ЕС утвердить план поставок боеприпасов Киеву
Боррель: Министры ЕС могут не согласовать план поставок на 2 млрд евро боеприпасов Украине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза могут не договориться в понедельник о плане поставок боеприпасов Украине на 2 млрд евро, но надеется, что решение будет положительным.
По словам Борреля, министры ЕС могут не утвердить предложенный им план из трех шагов на 2 млрд евро для Украины, и тогда это станет проблемой поставок оружия Киеву. Он выразил надежду, что все-таки министры одобрят план поставок боеприпасов, которые, по его словам, ЕС должна предоставлять Украине быстро и в большом количестве, передает ТАСС.
Боррель отметил, что на заседании будет заслушан доклад главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после чего будет обсуждаться «ситуация на земле», передает РИА «Новости».
Ранее ЕС не смог решить вопрос снабжения Украины 155-мм снарядами.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.