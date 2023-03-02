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СМИ: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Reuters: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 якобы обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отменить решение Москвы о приостановке участия в Договоре СНВ-3, сообщает Reuters.
Дипломаты якобы разговаривали менее 10 минут, Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов помогать Киеву «обороняться столько, сколько потребуется», сообщил Reuters, передает ТАСС.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что официальных переговоров не было.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», – указала она.
Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что провел разговор с американской делегацией в Женеве по теме ДСНВ. «С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг», – уточнил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили ДСНВ, дальнейшие контакты по этому вопросу не исключены.
Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
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Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
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Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.
«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.
«Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.
«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.
«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.
«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.
«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.
«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.
Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.
Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.
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Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск
Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, сообщает интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.
Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».
«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».
Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».
Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, заявил советник украинского президента Александр Роднянский.
Ракета ПВО Украины упала на жилой дом в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье
В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
Прибывшая на территорию Климовского района Брянской области украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, погиб человек, ранен ребенок, сообщает глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что диверсанты проникли в село Любечане, где обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок, он доставлен в больницу, получает необходимую помощь.
Другая атака была совершена ВСУ на Климовский район в селе Сушаны, где в связи со сбросом украинского беспилотника загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения.
По информации главы региона, на месте работают российские военные для ликвидации диверсионной группы.
Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
Будапешт предложил вернуть действовавшие до 2015 года права нацменьшинств на Украине
Власти Венгрии хотят, чтобы на территории Украины снова начали действовать права нацменьшинств, действовавшие до 2015 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сейчас на Украине систематически нарушаются права национальных меньшинств на фоне принятых после 2014 года законов, что привело к ущемлению прав венгерского сообщества, передает ТАСС.
Сейчас же ситуация стала неприемлемой, добавил Сийярто, попросив Киев вернуть эти права.
Напомним, ранее власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где также проживают венгры.
Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю
Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США
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Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.
«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.
«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.
«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.
«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.
«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.
«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.
«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.
«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.
Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.
При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.
Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».
О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».
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На Украине задумались о возобновлении экспорта электроэнергии
В «Укрэнерго» допустили возможность возобновления экспорта электроэнергии
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Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии, сообщил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
По его словам, такое решение активно обсуждалось в последние дни. Правительство Украины считает, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, передает РИА «Новости».
Бойко пояснил, что это станет возможным при устранении всех проблем в работе энергосистемы. По его мнению, это произойдет в ближайшую неделю, и открытие экспорта будет привязано к прекращению ограничений для граждан.
При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность в электричестве на Украине. Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.
Сейчас на Украине работают все виды электростанций. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов.
Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
Ходорковский попросил Лондон снять санкции с Тинькова
Михаил Ходорковский (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов) обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка, об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам Ходорковского, Тиньков публично осудил СВО России на Украине и отказался от российского гражданства, поэтому заслуживает снятия санкционных ограничений.
«Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко увязано с общественным отстранением от этого режима», – приводит Bloomberg слова Ходорковского.
Кроме того, сам Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка.
«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – цитирует Тинькова агентство.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
СБУ устроила массовые облавы в Запорожье
Рогов: Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, четыре последних дня в городе Запорожье идут массовые облавы, людей задерживают за посты в соцсетях, в которых они задают вопросы, почему война началась еще в 2014 году, всех задержанных объявили «агентами Кремля», передает РИА «Новости».
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Ранее Рогов рассказал, что взрывы прогремели в ночь на четверг на военных объектах украинских военных в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ
Вашингтон получил от Москвы официальное уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс рассказал, что государства обменялись официальными нотами, но российских документ не дал США информации свыше той, которая уже прозвучала от представителей России, передает РИА «Новости».
По его словам, этот шаг России «безответственный и достоин сожаления». При этом Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил российский лидер в послании Федеральному собранию в конце февраля.
Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда со стороны ВС Украины при содействии Пентагона были предприняты попытки нанесения ударов по критически важным для обороны страны объектам. «США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент.
«Это театр абсурда какой-то, – добавил он. – Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. Они нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».
Комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Путин также отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО.
Американского журналиста внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма
Журналиста NBC внесли в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма
Журналист американского NBC News Кир Симмонс попал в базу украинского ресурса «Миротворец» после посещения Крыма за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Репортера обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», передает РИА «Новости».
Также в карточке Симмонса на сайте «Миротворцы» говорится, что он якобы участвует в пропагандистских мероприятиях России против Украины.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что журналисту теперь грозит запрет на въезд в страну.
Напомним, журналист NBC посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC.
В Киеве решили переименовать музей Пушкина
В Киеве власти решили переименовать музей Пушкина
Киевский музей Пушкина решено переименовать в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в городской военной администрации.
Также будут изменены названия филиалов этого заведения культуры. Так, Музейно-выставочный центр современного искусства станет просто Музейно-выставочным центром, передает ТАСС.
Напомним, ранее в центре Киева снесли памятник русскому поэту в рамках «войны с памятниками». Его назвали символом «русского мира». Всего за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять – Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.
Байден продлил действие санкций против России на год
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Американские антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, продлены на год по решению президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.
Байден продлил санкции, введенные 21 февраля 2022 года нынешней администрацией, также введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2018 году и администрацией Барака Обамы 2014 года по Крыму, передает ТАСС.
Действующий президент США заявил, что такие санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке президента. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – добавил Байден.
Ранее в Белом доме заявляли, что экономика России показывает устойчивость к западным санкциям из-за введенных Москвой ответных мер.