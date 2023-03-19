Молдавия решила присоединиться к санкциям ЕС против российских граждан

Кишинев планирует в ближайшее время присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против ряда российских граждан, заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Попеску в эфире «Радио Свободная Европа*» (признано в России СМИ-иноагентом) отметил, что «речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову», блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины. По его словам, под эти ограничения попадут свыше десяти россиян. Решение на этот счет уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические процедуры, уточнил он, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может оказаться «следующей Украиной» из-за позиции Запада и нынешнего президента страны Майи Санду. Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявлял в интервью РИА «Новости», что Санду реализует в стране украинский сценарий: ликвидирует оппозицию, накачивает Молдавию оружием и закрывает русскоязычные телеканалы. По его словам, «молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией».