Жителя Иркутска осудили за истязание четырехлетней девочки

Прокуратура: Иркутянина осудили на пять лет за истязание малолетнего ребенка его сожительницы

Пять лет колонии строгого режима назначил суд в Иркутске мужчине за истязание четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает в воскресенье Иркутская областная прокуратура.

По сообщению ведомства, подсудимый систематически избивал дочку своей сожительницы и принуждал стоять на горохе, передает РИА «Новости». Ребенок обратился за помощью в продуктовый магазин, где продавец сняла на видео разговор с девочкой и явные следы побоев, выложив видео в Сети. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства. Следователи СК возбудили уголовное дело.

По сообщению надзорного ведомства, суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, девочку забрали из семьи, она находится в социальном учреждении, поскольку мать ребенка ограничена в родительских правах.

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