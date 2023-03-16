Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны»

Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии

Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС.

«Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин.

«Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так.

Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.