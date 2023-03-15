Из-за наводнений в провинциях Турции погибли пять человек, есть пропавшие без вести

В турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман в результате наводнений погибли пять человек, есть информация о без вести пропавших, сообщает телеканал Tvnet.

Наводнения в провинциях Турции начались из-за проливных дождей, затоплена больница, приостановлены занятия в школах, погибли пять человек, передает РИА «Новости».

На некоторых улицах спасателям приходится нырять с аквалангами, чтобы найти выживших, передает RT.

Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль сообщил, что подключившийся есть неподтвержденная информация о без вести пропавших.

По данным телеканала Haberturk, в провинции Шанлыурфу затоплены возделанные поля, многие дома и рабочие места.

При этом местные власти предупредили, что дожди продолжатся завтра.

Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что из реанимации затопленной Учебно-исследовательской больницы Эйюбия переместили людей в другие больницы.

«В настоящее время ведется очистка подвалов. У нас там было 25 пациентов, на данный момент нет никакого негатива», – уверяет он.

В начале марта из-за обрушившихся на острова Риау в Индонезии проливных дождей и оползней 11 человек погибли и около 50 пропали без вести.

В конце февраля аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни – 338 остались без крова.