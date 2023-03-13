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13 марта, понедельник | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле не увидели предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
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Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики.
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Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам.
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105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг.
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Кремле не увидели предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
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На данный момент предпосылок для перехода украинского конфликта в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, что сейчас возможно только военным путем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее призвал «запустить мирный процесс» для Украины и создать для этих целей контактную группу из западных стран.
У Пескова уточнили, могут ли такие инициативы привести к завершению конфликта. «Нет, мы так не думаем», – сказал представитель Кремля в ответ, передает РИА «Новости».
Для России, по словам Пескова, абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей, которые на данный момент могут быть достигнуты только военным путем.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево
Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».
Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».
По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном
Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»
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Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, сообщает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.
До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.
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Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.
В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных.
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Пленный рассказал о большом числе осужденных в ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о большом количестве осужденных и наркозависимых в ВСУ
В рядах украинских военных фактически нет идейных военных, однако много наркозависимых и осужденных, которые пошли на фронт ради снятия судимости, рассказал украинский военнопленный.
По его словам, в ряды ВСУ идут осужденные не с идейной целью, а для того, чтобы сняли судимость. Так, один человек оформил опекунство над троими детьми, так как в этом случае мужчину списывают с армии, передает РИА «Новости».
Пленный рассказал также, что был мобилизован вопреки заключению медкомиссии о непригодности. Затем после двух дней подготовки на полигоне мужчину отправили под Авдеевку, где украинские офицеры запрещали военнослужащим отступать под угрозой расстрела.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали стрелять по своим же военнослужащим, когда те пытались сдаться в плен в городе Марьинке в ДНР.
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты, пострадал человек
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале он указал, что в данный момент уточняются последствия на земле, известно о том, что пострадала одна женщина, медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.
При этом обломки ракет повредили два частных домовладения. На месте работает бригада скорой помощи и глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины
Протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он отметил, что Чехия находится недалеко от Украины, и там обостряется ситуация с противниками Киева, передает РИА «Новости».
При этом эксперт обратил внимание на то, что подобная тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение.
Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Киев начал вербовать женщин-химиков для отправки на фронт
Марочко: Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки на фронт
Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону конфликта, особый спрос существует на тех, кто имел гражданское образование в области биологии, биотехнологий, химии и ветеринарной медицины, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ приглашают служить женщин до 45 лет, подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»
Идея переименовать Россию в «Московию» интересная, но нужны консультации с экспертами, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, идея переименовать Россию в Московию «имеет историческое основание», но «свое слово должны сказать эксперты», сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
В США раскрыли причину отправки оружия НАТО на Украину
The American Thinker: Поставки устаревших вооружений Украине дешевле утилизации
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Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.
Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.
Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.
Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
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Премьер Грузии обвинил Украину в намерении втянуть республику в войну
Премьер Грузии Гарибашвили: Украина отправила экс-президента Грузии Саакашвили на родину с целью втянуть страну в войну
Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для организации в республике государственного переворота и включения ее в войну, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили заявил в эфире телеканала «Имеди», что начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре. Премьер Грузии признал, что у Тбилиси была об этом информация, в том числе он узнал об этом от партнеров республики, передает ТАСС.
Гарибашвили напомнил, что Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября 2021 года. Гарибашвили выразил уверенность, что Саакашвили заслали в республику организованно и главная цель состояла в том, чтобы устроить в Грузии переворот и включить страну в войну в нужное время. Политик подчеркнул, что в этом власти Грузии не сомневаются.
Гарибашвили выразил мнение, что для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия переключила свое внимание на Грузию.
Премьер Грузии выразил уверенность, что если бы у власти в стране была основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение», то республика превратилась бы в полигон и получила бы «второй Мариуполь», а Украина таким образом выиграла бы время.
Ранее премьер-министр Грузии обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси и вмешательстве во внутренние дела республики.
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Премьер Грузии обвинил Киев в поддержке массовых акций в Тбилиси
Премьер Грузии Гарибашвили обвинил президента Украины Зеленского в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной акции в Тбилиси с участием нескольких тысяч человек и вмешательстве во внутренние дела республики.
Говоря о Зеленском, премьер-министр Грузии заявил в эфире телеканала «Имеди», что находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную в Тбилиси деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось, передает ТАСС.
Гарибашвили также добавил, что с заявлениями по Грузии вышел мэр Киева Виталий Кличко, бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и «какие-то несчастные лузеры», которые говорят о том, что в Грузии нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что это прямое вмешательство во внутренние дела республики.
Гарибашвили посоветовал властям Украины сперва позаботиться о себе и своей стране. Он подчеркнул, что Грузия позаботится о себе сама. Он также выразил мнение, что власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в конфликт на Украине.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в республику прибыли воевавшие на Украине сторонники Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем в Тбилиси с украинского фронта прибыли бойцы печально известного «Грузинского легиона».
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В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ.
УПЦ сообщила в своем Telegram-канале, что тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры, передает РИА «Новости».
Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее врио гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру.
В Киеве рассказали, почему ждут оружие для наступления
Украина разрабатывает наступление, но Киев ждет оружие, чтобы не идти «к позициям русских с пустыми руками», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe.
По ее словам, чтобы не идти в наступление «с пустыми руками», войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
СМИ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, вместо передачи Киеву
В Швейцарии начали утилизировать 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые в теории можно было бы поставить Украине, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.
По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кайа-Гуннара Зиверта, демонтирована первая партия ЗРК, за ней последуют еще три партии, сообщает РИА «Новости».
В 2006 году правительство Швейцарии решило, что не состоящие на вооружении иностранные системы должны быть в первую очередь проданы стране-производителю. Таким образом, считает издание, ЗРК могли бы быть переданы Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву.
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