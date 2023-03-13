В Кремле не увидели предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

На данный момент предпосылок для перехода украинского конфликта в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, что сейчас возможно только военным путем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее призвал «запустить мирный процесс» для Украины и создать для этих целей контактную группу из западных стран.

У Пескова уточнили, могут ли такие инициативы привести к завершению конфликта. «Нет, мы так не думаем», – сказал представитель Кремля в ответ, передает РИА «Новости».

Для России, по словам Пескова, абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей, которые на данный момент могут быть достигнуты только военным путем.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».