South China Morning Post заявил о росте числа стран, готовых громко выступать против западного миропорядка

Растет количество стран, готовых высказать недовольство навязываемым Западом миропорядком, сообщает изданию South China Morning Post научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.

По его словам, между глобальным Югом и Западом закончился роман, а комедия превращается в фарс. Лидеры стран понимают, что Запад после избавления от экзистенциальных угроз в лице России, скорее всего, переключится на них, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что каждое крупное мероприятие на Западе всегда начинается с выступления украинского президента Владимира Зеленского, после чего каждая страна НАТО подтверждает готовность придерживаться западного миропорядка и призывает южные страны присоединиться или столкнуться с последствиями.

Также автор подчеркнул, что жители стран – бывших колоний и полуколоний не станут больше принимать позицию Запада, настаивающего на старом мироустройстве, где ему подчиняются.

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