Антироссийская коалиция США уперлась в свой потолок

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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС AP/ТАСС
Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...

Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
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Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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    Антироссийская коалиция США уперлась в свой потолок

    Эксперты объяснили, почему США не могут расширить антироссийскую коалицию
    У Дяди Сэма осталось для своих союзников только насилие
    		  
    9 марта 2023, 17:50
    Фото: Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Эти страны не хотят, чтобы Запад победил». Такими словами политологи описывают группу государств, не прогнувшихся под давлением США и не ставших вводить антироссийские санкции. Как выяснилось более чем через год после начала спецоперации, таких стран в мире гораздо больше, чем утверждают из Вашингтона. Что это за страны, почему они идут наперекор США и фактически поддерживают Россию?

    На днях Соединенные Штаты смогли, казалось, одержать победу в санкционной войне против России. Ряд СМИ написали о том, что на сторону американцев перешла Бангладеш – власти этой страны присоединились к антироссийским санкциям, запретив 69 российским судам заход в свои порты.

    На самом же деле ни о каком переходе речь не идет. «Бангладеш не присоединялась к санкциям в полном объеме, она лишь запретила заход в свои порты 69 судам, находящимся в американском санкционном списке.

    Причина очевидна: Бангладеш бедна природными ресурсами, для нее большое значение имеет поступление валюты от экспорта. Вся первая десятка стран, куда Бангладеш экспортирует свои товары – это государства, которые ввели санкции против России (при этом на долю только США приходится до 80% национального экспорта – прим. ВЗГЛЯД). Понятно, что при малейшем намеке на введение вторичных санкций бангладешские власти поспешили обезопасить свою экономику», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    При этом и Дакка, и Москва поспешили дать понять, что на двусторонних отношениях эти демонстративные санкции не отразятся. Представитель МИД Бангладеш Сехели Сабрин заявила, что решение о запрете на заход судов принимали американцы, а не ее министерство. И что «на наш взгляд, двусторонние отношения находятся в таком хорошем состоянии, что какой-то отдельный инцидент вряд ли повлияет на дружеские связи между странами».

    «Знаем, что недружественный шаг был принят властями страны отнюдь не по своей инициативе. Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США», – отметила ее российская визави Мария Захарова. Выразив сожаление относительно того, что «Дакка уже не в первый раз уступает бесцеремонному давлению Вашингтона, поддавшись откровенному шантажу», Захарова добавила: «Мы рассчитываем на то, что руководство Бангладеш найдет в себе силы для более решительного отстаивания своих национальных интересов».

    Товарооборот между странами не прекращен (власти Бангладеш дали понять, что грузы нельзя возить только на этих 69 судах). В результате 7 марта в Бангладеш прибыла очередная партия оборудования для строящейся при помощи российских специалистов национальной АЭС «Руппур».

    По сути, для США история с «санкциями Бангладеш» является отнюдь не победой, а скорее конфузом. Ведь Вашингтон не смог ни убедить, ни принудить к введению полномасштабных антироссийских санкций даже небогатую, во многом зависящую от него азиатскую страну. А важность этой задачи не стоит недооценивать.

    Да, примерно две трети государств мира поддерживают антироссийские резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Однако это все лишь слова. В списке же стран, на деле введших против РФ санкции, присутствуют лишь западные государства. Европа, Северная Америка, Австралия с Новой Зеландией, вестернизированные Япония с Южной Кореей, несколько мелких островных или латиноамериканских стран – и всё. Поэтому американцам очень нужно было разбавление участников санкционной коалиции азиатскими государствами. Чтобы доказать, будто бы санкции против России – это не местечково-западный, а глобальный проект.

    И на сегодняшний день доказать это не получается. «Тот факт, что США не смогли мобилизовать против РФ никого, кроме коллективного Запада, не смогли сформировать глобальную коалицию (подавляющее число стран Азии, Африки и Латинской Америки сохранили или даже нарастили свои экономические отношения с Россией) – один из самых главных итогов года, прошедшего с момента начала российской СВО.

    Это важнейший индикатор ограниченности глобального влияния и завершения глобальной гегемонии Запада. Запад оказался неспособен принудить мировое большинство примкнуть к антироссийской коалиции», – констатирует газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Причин этой неудачи несколько. Так, применяемые Вашингтоном методы содержат в массе своей кнут, а не пряник. Соединенные Штаты (как показал тот же визит Энтони Блинкена в Среднюю Азию) не соблазняют третьи страны присоединиться к коалиции. Это и невозможно – Вашингтон физически не сможет компенсировать все выпадающие от прекращения взаимодействия с Россией доходы всем государствам. Поэтому они пытаются принудить их через силу или угрозу силы.

    «Американцы работают «в короткую». Их методы принуждения подразумевают насилие или угрозу насилия над руководством определенных государств. Поэтому с течением времени количество союзников не увеличивается – все контролировать невозможно. В попытке создать глобальную антироссийскую коалицию США перегнули палку с принуждением, ломанием союзников об коленку. А, как верно сказал Эммануэль Макрон, «с союзниками так не поступают» – Олаф Шольц может подтвердить», – поясняет газете ВЗГЛЯД директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    И если европейским союзникам деваться некуда (они слишком сильно связаны с Соединенными Штатами), то неевропейских стран подобный подход Вашингтона раздражает.

    «В последнее время произошло резкое усиление субъектности стран мирового большинства. Они в массе своей начинают ориентироваться на собственные интересы, проводить собственную политику. И делая это, они видят, что ухудшение их отношений с РФ их интересам не соответствует. Даже те незападные эксперты, которые не поддерживают российскую СВО, раздражены попытками США включить их страны», – поясняет Дмитрий Суслов.

    И дело тут не только в вопросах торговли – дело в миропорядке. «Все большее число стран мира понимают, что западная гегемония означает несправедливый экономический и политический порядок. Возрождение западной гегемонии (возможное в случае стратегической победы Запада над Россией) сделает мир хуже, менее благоприятным для стран Востока и Юга. Соответственно, эти страны не хотят, чтобы Запад победил. Им нужен новый, более справедливый мировой порядок, который в большей степени отражал бы их интересы и давал им более громкий голос», – продолжает Дмитрий Суслов. 

    Поэтому когда Соединенные Штаты пытаются мобилизовать глобальный Юг на защиту текущего миропорядка, то мобилизации не происходит.

    Те, кто хотел, уже присоединились. В частности, Япония, которая рассматривает действия РФ на Украине как прямую угрозу системы безопасности в Восточной Азии. Другие же азиатские страны рассматривают конфликт на Украине либо как внутриевропейский (а значит, их не касающийся), либо как борьбу Москвы за справедливый мир (а значит, за Россию болеют).

    Москва, понятно, заинтересована в увеличении количества болельщиков, а также в материальных воплощениях этого боления – поэтому активно позиционирует конфликт на Украине как часть глобального антиколониального движения. Как вклад России в новый, более справедливый миропорядок.

    В итоге складывается уникальная ситуация. Россия предлагает миру глобальную идею развития, а Запад со всеми своими традициями мягкой силы способен предложить лишь процесс наказания на конюшне тех, кто не подчиняется его воле. И на сегодняшний день максимум, что США получают от этой угрозы – это готовность стран глобального Юга не противоречить публично санкциям. При этом процессы «серой» торговли с Россией идут полным ходом.

     
     
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