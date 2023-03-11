Запад решил добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО

Байден и фон дер Ляйен заявили о намерении США и ЕС добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО

США и ЕС собираются добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Антироссийские санкции названы в документе беспрецедентными, скоординированными и эффективными. Указывается, что США и ЕС приняли их, а также другие экономические меры, чтобы добиться «дальнейшего ослабления» российского ВПК. Вашингтон и Брюссель продолжают работу по борьбе с попытками обойти санкции, «в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину».

В частности, США и ЕС совместно предпринимают меры против «дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру», чтобы помешать оказанию поддержки специальной военной операции на Украине «из любой части планеты». В документе сказано, что стороны стремятся сильнее ограничить доходы России с помощью лимита цен на нефть, поставляемую морем, передает ТАСС.

Кроме того, США и ЕС намерены укреплять энергетическую безопасность Европы. Для этого будет продолжена работа по диверсификации источников энергии и по снижению использования ископаемых источников. Также стартуют переговоры о подготовке соглашения о критических важных полезных ископаемых, используемых прежде всего для производства аккумуляторов электромобилей. Выражается поддержка интеграции Украины в энергорынки Европы.

США и ЕС хотят совместно бороться с применением их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала тех стран, которые они считают соперниками.

Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию.