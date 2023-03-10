Участникам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения» в ЛНР обозначили задачи на будущее

После победы в СВО появится задача по возрождению экономики, инфраструктуры, народного хозяйства Донбасса, где пригодятся навыки управленцев, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко участникам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения ЛНР».

«Поздравляю вас с выходом в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР»! Это уже большая победа. Вы уже успешные, состоявшиеся люди. Только в Луганской народной республике в конкурсе приняли участие более 10 тысяч управленцев. А в полуфинал прошли всего около 600 человек. Каждый из вас стал лучшим из большого числа достойных людей, и это тоже большая и серьезная победа», – обратился к полуфиналистам Сергей Кириенко.

По его словам, жители Донбасса на протяжении восьми лет показали очень достойный пример настоящего патриотизма и готовности отстаивать право на свой выбор, свою историю, свою культуру. Он отметил, что после победы появится задача возрождения экономики Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Неслучайно президент принял решение о проведении конкурсов «Лидеры возрождения»: после победы перед нами встанет не менее важная, серьезная задача по возрождению экономики, по восстановлению инфраструктуры, народного хозяйства. Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что в России каждый человек талантлив, а задача государства – создать условия, чтобы свои таланты человек мог реализовать как можно раньше и как можно успешнее», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

«Вы очень нужны! Нам надо не просто восстановить то, что было, нам надо кардинально двигаться вперед. В этой работе ваши таланты, ваши силы, ваши знания будут обязательно востребованы», – добавил Сергей Кириенко.



Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.