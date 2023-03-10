Турция заблокировала транзит санкционных товаров в Россию

Bloomberg: Турция заблокировала транзит в Россию попавших под санкции ЕС и США товаров

Турция резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза, так как Запад оказывает давление на союзников, чтобы те поддержали меры против РФ.

По данным Bloomberg, турецкое правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, оставшийся анонимным.

«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», – сказала совладелица московской компании по доставке грузов Vendor Cargo. Она пояснила, что таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России.

Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу пояснил, что решение Турции связано с расширением санкций ЕС в отношении России.

При этом не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний.

«Мы слышим, что решением могла бы стать сначала поставка продукции в страны, не связанные с санкциями, например, в Центральную Азию», – сказал Бояджиоглу.

Он считает, что проблем с продуктами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем отправлены в Россию, возникнуть не должно, однако в этом турецкие предприниматели не уверены до конца.

Ранее сообщалось, что российское посольство и торгпредство России в Турции выясняют причины проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний.