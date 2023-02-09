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Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая
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Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».
В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно.
«Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня».
«Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян.
«Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине
Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби
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Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей.
«Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт.
«При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт.
При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник.
В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт.
В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый.
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Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу.
По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости».
Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.
Кадыров назвал сроки окончания СВО
Кадыров: Спецоперация России на Украине закончится до конца года
В беседе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым глава республики Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца года.
По словам Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени и будет взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией.
«Другого не должно быть и не будет», – передают «Ведомости» слова Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Рогов предложил «подвинуть» линию фронта из-за американских бомб
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км, поэтому нужно действовать на упреждение и отодвинуть линии фронта вглубь территории, подконтрольной режиму Зеленского, на 150 км, что позволит обезопасить новые регионы России и территории, находящееся в тылу, передает РИА «Новости».
По его словам, под угрозой находятся не только Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но также, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, Луганск, Таганрог, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву, необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде.
Напомним, президент Владимир Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.