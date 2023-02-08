Мошенники убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк

Источник: Аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк в Подмосковье

Телефонные мошенники под видом банковских работников похитили у мужчины более 1 млн рублей, а также подбили его поджечь здание банка в Подмосковье, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, неизвестный гражданин бросил в отделение Сбербанка «коктейль Молотова», его задержали правоохранители, передает РИА «Новости». В ходе допроса он рассказал, что неизвестный, представившийся представителем одного из банков, сообщил, что с его счетом проводятся некие подозрительные операции, а кто-то и вовсе пытается взять кредит от его имени. Для того, чтобы остановить мошенников, мужчине предложили самому взять кредиты.

Мужчина по указанию «голоса из трубки» взял несколько кредитов, а деньги перевел на неизвестный счет, после чего «сотрудник банка» перевел его на своего «коллегу», и мужчина набрал еще кредитов и перевел их мошенникам. Всего, предварительно, он лишился более 1 млн рублей.

«После истории с кредитами один из собеседников убедил мужчину поджечь банк: якобы это нужно для поимки аферистов, которые пытались завладеть его счетом. По указанию собеседника мужчина сделал «коктейль Молотова» и отправился поджигать банк, но возгорание быстро потушили, а поджигателя задержали», – отметил источник.

В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что по даннму факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (попытка повреждения имущества)», в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее петербургские и новосибирские полицейские раскрыли группу, организовавшую сеть «кол-центров», от которой пострадали минимум 57 человек.