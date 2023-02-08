Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск

New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск

Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.

По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.

Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.