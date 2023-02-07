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МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», — подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», — указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», — добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
В Москве задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея мужчину
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади, сообщили в силовых структурах.
Источник заявил, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля. По его словам, мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.
Отмечается, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
Ранее полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая позже рассказала, что хотела показать животному страну.
Терапевт указал на ошибки, приведшие к ампутации стоп фигуриста Костомарова
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Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя ампутацию обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.
Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.
«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.
В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.
«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова, хотя главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко антикоагулянты применять не любит. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – делится терапевт.
По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи перестали использовать этот метод повсеместно.
В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.
Токио вернулся к риторике о «незаконной оккупации» Курил
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Японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
Уточняется, что во время митинга, в котором приняли участие премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также другие депутаты и правительственные чиновники, внимание было сосредоточено на «неприемлемой незаконной оккупации южной части Курильских островов Советским Союзом 77 лет назад», передает ТАСС.
Ежегодный митинг прошел в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. Власти Японии утвердили приглашать министров, депутатов обеих палат парламента и бывших жителей южной части Курил с 1981 года.
Ранее власти Японии уже заявляли, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.
Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
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Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет, заявили ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев.
Колетта отметил, что Зеленский пришлет не видео, а текст, передает РИА «Новости». Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.
Напомним, организаторы мероприятия планировали предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля. Но граждане Италии создали онлайн-петицию против речи Зеленского, за неделю ее подписали 85 тыс. человек.
К ней присоединились журналисты, политики и преподаватели вузов, в том числе бывший гендиректор канала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Сын Берлускони также выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо».
Ведущий конкурса в свою очередь добавил, что «Сан-Ремо» «исторически поднимает полемику». «Все имеют право высказывать свое мнение», – сказал он, комментируя протесты против обращения Зеленского.
Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Эрдогану помощь России в ликвидации последствий землетрясения
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что президент Турции тепло поблагодарил Путина за оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмараш.
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тыс. солдат и 26 самолетов
За январь украинские войска потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВС России продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран», противник несет значительные потери, передает РИА «Новости».
Шойгу рассказал, что только за январь ВСУ потеряли 6,5 тыс. военных, семь вертолетов, 26 самолетов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотников и 40 РСЗО.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек.
СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий
На этой неделе США могут ввести пошлину в 200% на алюминий из России, сообщило агентство Bloomberg.
Агентство ссылается на «людей, знакомых с ситуацией», 200% тариф планируется ввести для усиления давления на Россию, передает РИА «Новости».
Отмечается, что подобная мера, по сути, означает, что США прекратят закупки российского алюминия, доля которого составляла 10%.
Напомним, ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.
Стало известно об ампутации обеих стоп фигуристу Костомарову
Источник: Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил источник.
Как сообщил источник ТАСС, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы, он в сознании, состояние улучшается, но он продолжает находиться в реанимации.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова ухудшается.
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Вашингтон рассказал об изменении характера полетов китайских аэростатов
В Вашингтоне рассказали о фиксации аэростатов КНР в воздушном пространстве США
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Власти США ранее фиксировали заход китайских аэростатов в свое воздушное пространство, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, до прихода нынешней администрации США китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией страны. При этом он подчеркнул, что тогда аэростаты находились в воздушном пространстве США в течение короткого времени, что не было похоже на последний случай, передает ТАСС.
Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «на сбор и изучение» обломков китайского аэростата потребуется некоторое время и специалисты. Но уже сейчас удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, «поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», сказал Салливан.
Напомним, китайский аэростат несколько дней находился над территорией США, позже в Вашингтоне приняли решение сбить объект. Пекин сделал Вашингтону серьезное представление за уничтожение аэростата.