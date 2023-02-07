Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи

Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших

Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.

Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.

Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.

Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.

Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.