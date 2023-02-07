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7 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
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Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших
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Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.
Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.
Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.
Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.
Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
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Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.
Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.
Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.
Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
В Турции объявлен общенациональный траур
Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщила его пресс-служба.
В указе говорится, что с 6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране.
«Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
Для российских туристов в Турции открыли горячую линию
Горячая линия открыта для российских туристов в Турции, которые нуждаются в помощи в связи с землетрясением.
Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.
Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Число погибших в Турции возросло до 2921 человека
Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.
Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.
Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.
Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.
Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.
Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762 человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».
Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 1500 человек
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1498 человек
В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших возросло до 1498 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.
Сезер уточнил, что пострадали 8533 гражданина Турции, передает ТАСС.
Между тем министерство здравоохранения соседней Сирии сообщило, что число погибших в стране увеличилось до 461, еще 1326 человек пострадали. Информация о жертвах не является окончательной, подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634. В Сирии сообщали о 403 погибших.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
АТОР: Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
В отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования, сообщает Ассоциация туроператоров.
В Telegram-канале АТОР уточняется, что на месте отеля ведутся спасательные работы. В данный момент известно минимум о четырех разрушенных отелях в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. В двух из них жили спортивные команды.
В ассоциации заметили, что некоторые СМИ восприняли слово «русскоговорящие» как синоним россиян, однако речь идет о гражданах Турции, которые могут общаться с туристами на русском.
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, заявил Татар, передает РИА «Новости».
До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».
По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Байден пообещал Эрдогану помочь справиться с последствиями землетрясения
Анкара может рассчитывать на Вашингтон при ликвидации последствий землетрясения, заявил президент США Джо Байден в телефонной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
США готовы оказать Турции любую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, Байден выразил соболезнования в ходе разговора, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Также американский президент коснулся темы американских специалистов, которых оперативно развертывают для оказания помощи Турции в проведении поисково-спасательных работ и другой помощи.
Помимо прочего, специалисты из США окажут медицинскую помощь пострадавшим и займутся доставкой предметов первой необходимости.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
Россия уже отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном
Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».
Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, сообщает ТАСС.
У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.
В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.
Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
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