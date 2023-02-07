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Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Рогов: Добровольцы из Франции, Германии, Британии и США хотят воевать за Россию
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Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, граждане Британии, Италии, США, Германии, Франции и других стран обращаются с просьбой разрешить им вступить в ряды Российской армии в качестве добровольцев, но пока это сложно сделать по логистическим причинам, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, на сегодня в Запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова служат добровольцы из Швеции, Турции и Сербии.
Ранее три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области.
Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макгрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР.
В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе.
«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.
В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.
СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва
Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой
Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах.
В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru.
«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск.
Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку». По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов.
Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске
Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций
Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС
Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного
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ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.
Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».
У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.
На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).
Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).
Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».
С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.
Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада
Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара.
Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил.
В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника.
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллеристских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллеристский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы воздух-земля для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию
СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине
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Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ.
Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.
Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске
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По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны.
«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.
На расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети
Глава Снигиревского района Барбашов: На беспорядочно расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети
Украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал про проблему беспорядочного минирования территории Снигиревского района украинскими войсками в период нахождения там линии разграничения. По имеющимся у него данным, мины стоят на много десятков километров на запад от проходившей здесь некогда линии разграничения, передает РИА «Новости».
Глава российской администрации района рассказал, что проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Он подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно. Так, по имеющимся у него данным, недавно в районе при подрыве мины пострадала семья, в том числе дети. Барбашов рассказал, что с такой проблемой ранее сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда подразделения ВСУ продавали друг друг карты минирования.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
Напомним, в январе российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин.
В России объяснили нежелание украинских военнопленных возвращаться домой
Правозащитница Шеслер: Российский плен – лучший выход для солдат ВСУ
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Украинские власти демонстрируют, что возвращение из плена украинского солдата – большая победа. Но все понимают, что в дальнейшем военного снова отправят на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что родня украинских военнопленных просит не возвращать их домой.
«Ко мне лично обращались родственники одного из украинских военных, который предположительно находится у нас в плену. И они просили передать ему, чтобы тот ни при каких условиях не возвращался на Украину», – рассказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
«Родные понимают, что плен – это лучший выход и для солдата, и для близких. Ведь по возвращении на родину его, скорее всего, вновь отправят на фронт. У русских же ему гарантирована безопасность, тепло и медицинская помощь. Он может пережить тяжелые времена в довольно неплохих условиях», – перечислила собеседница.
«Даже самые отъявленные украинские патриоты начинают придерживаться этой мысли. Несмотря на то что Киев всячески показывает, что возвращение из плена – торжество власти, военного в дальнейшем также может ждать разбирательство. А это тоже несет определенные риски», – заключила Шеслер.
Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский завил, что матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать на Украине.
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо». Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Ситуацию осложняет тот факт, что ВСУ ликвидируют тех, кто готов сдаться в плен. Так, на минувшей неделе около Кременной группа украинских военных, состоящая из 12 человек, запросила у своего командования разрешения на сдачу. Однако сразу после этого их накрыла собственная артиллерия.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статусе-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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