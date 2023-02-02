Турецкие добровольцы вступили в батальон Судоплатова

Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова

Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, передает источник с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.

Как рассказал ТАСС доброволец с позывным «Узун», он приехал из Турции «поддерживать русских братьев», потому что понимает, что происходит на Украине и потому, что он против нацистов, которые ей управляют.

На вопрос о возможной реакции турецких властей на их действия доброволец с позывным «Лаз» отметил, что у России и Турции и хорошие отношения, поэтому, по его мнению, дома «хорошо отнесутся» к этому решению.

«Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет», – добавил он.

Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт.