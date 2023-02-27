Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

Пять месяцев назад, 27 сентября 2022 года, стало известно о взрывах в Балтийском море, которые полностью вывели из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Позднее российские власти квалифицировали это как акт международного терроризма. В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии США, но Вашингтон все еще отказывает признаваться в этом.





27 сентября 2022 года «Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях на газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

Расследование этого происшествия было сопряжено со странным поведением руководства западноевропейских стран, тормозивших расследование. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин назвал вывод из строя «Северных потоков» актом международного терроризма и уточнил: «Я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств». Российский лидер также обратил внимание на тот факт, полноценное расследование взрывов на «Северных потоках» на Западе не ведется. «Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул Путин.

В то же время в многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, указывают на то, чта диверсия могла быть организована и осуществлена по приказу из Вашингтона. По мнению Херша, целью президента США Джо Байдна было помешать Германии и Западной Европе открыть новый газопровод из России в случае скорого наступления холодов. Берлин наложил санкции и остановил один трубопровод, но при этом Германия могла открыть новый, чего глава Белого дома не хотел, заявил журналист. В своей статье американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.

В ответ на эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что североевропейские страны не интересует установление истинных виновников терактов на газопроводах, Россия много раз предлагала Дании и Швеции помощь в расследовании, но запросы российской Генпрокуратуры в их ведомства получали отказы. Вероятно, власти обеих стран интересует сокрытие данных, фактов и свидетельств, указали в МИДе.

В Белом доме сразу после обнародования журналистского расследовался отвергли свою причастность к терактам в Балтийском море. «Эта совершенная ложь и полная фикция», – заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. Позднее, на заседании Совбеза ООН дипломат постоянного представительства США при организации еще раз уверял, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью» и что «США ни в коей мере не причастны к ним.

В то же время за неделю до публикации расследования Херша Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд публично заявляла, что администрация очень довольна, зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать и представляет собой «груду металла на дне моря».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, с каким удовольствием американские официальные лица высказывались о взрывах на «Северных потоках», а непосредственной целью США назвал разрушение в Европе альянса, основанного на российских энергоресурсах и германских технологиях.

Со своей стороны спикер МИД Китая Мао Нин указал, что правительство США должно нести ответственность за причастность к взрывам на газопроводах, если это дело «их рук». Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон».

«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию. И как США выбрали исполнителей для подрыва российских газопроводов.



