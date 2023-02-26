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МО: ПВО России уничтожили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников
Конашенков: Силы ПВО России за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников
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Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки были уничтожены украинский вертолет Ми-8 и 7 беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ, кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено «до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20».
Он добавил, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30».
Конашенков отметил, что также в районе населенного пункта Разлив Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. «В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Он рассказал также, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 3 гаубицы Д-30.
Кроме того, по его данным, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.
Конашенков рассказал также, что на купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
По его словам, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.
Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
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Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.
Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.
На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.
В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.
Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.
Российские военные сказали, сколько метров осталось до центра Артемовска
Командир взвода заявил, что осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска
Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, в городе идут ожесточенные бои, рассказал командир взвода.
По его словам, до центра Артемовска осталось 1740 метров, несмотря на то, что противник держит оборону, духом падает и начинает отступление, передает РИА «Новости».
Командир взвода также рассказал, что в городе идут бои, и продвигаться быстро не получается, кроме того ВСУ постоянно пополняются новобранцами.
Ранее российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска (Бахмут) в ДНР.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Российские штурмовые отряды взяли Ягодное на севере Артемовска
Российские силы взяли под контроль поселок Ягодное на севере Артемовска
Населенный пункт Ягодное на севере Артемовска взят под контроль российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Артемовска, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
Между тем, источник сообщил, что в подконтрольной Киеву части Артемовска противник взорвал дамбу, чтобы затруднить продвижение российских сил, передает РИА «Новости».
Ранее командир взвода заявил, что российским отрядам осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска.
Захарова высмеяла способ отмечания годовщины СВО в Британии
Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО
Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО, и «поздравила» британцев и их российских иноагентов с «очередной перемогой».
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне к «годовщине СВО», иронично отметив, что на это «ушли миллионы и миллионы».
Захарова назвала граффити очередной «вундер-акцией», и «перевела» содержание.
«УКРАИНЕПОБЕДУ – Киеву пожелали не победу.
КРЫМ НЕ НАШ – так британским он никогда не был и не будет.
ПУТИНУ ГАААГУ – Гаага переводится как «графский лес», – отметила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».
На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».
Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.
В Китае заявили о создании США ложных историй о России и СВО
Global Times: США год с начала СВО создает ложные истории о России и украинском конфликте
В течение года США определяли конфликт между Россией и Украиной как «войну между демократией и деспотией», создавали ложные истории, которые доминировали в западном обществе, сообщает китайская газета Global Times.
Автор пишет, что многие на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США втянуло Россию в конфликт на Украине, и продолжалось это несколько лет. После начала СВО США называли конфликт на Украине, войной демократии и деспотии, и создавали ложные истории о России и украинском кризисе, передает ТАСС.
По мнению автора статьи, ложный нарратив используется США для поставок оружия Киеву, и сохранения гегемонии Запада. Он также указывает, что Запад придумал несколько провокаций, чтобы очернить Россию.
Журналист привел пример фейка: видео российских военных учений в апреле 2021 года было выдано за обстрел украинских городов. При этом в статье уточняется, что такие фейки использовались США в иракском и сирийском конфликтах.
Ранее Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками.
Артиллеристы ВС России уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ в Херсоне
Источник: Российские артиллеристы уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью артиллерия в районе Камышаны уничтожила РЛС AN/TPQ 36, перевозивший ее «пикап» и троих украинских военных.
Ранее источник сообщил, что российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ в районе села Дарьевка под Херсоном.