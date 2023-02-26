МО: ПВО России уничтожили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников

Конашенков: Силы ПВО России за прошедшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки были уничтожены украинский вертолет Ми-8 и 7 беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, средствами ПВО в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ, кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено «до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20».

Он добавил, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30».

Конашенков отметил, что также в районе населенного пункта Разлив Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. «В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Он рассказал также, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 3 гаубицы Д-30.

Кроме того, по его данным, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Конашенков рассказал также, что на купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

По его словам, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.