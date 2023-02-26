Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Кремль: Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Кремля, в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

По сообщению пресс-службы, Эрдогану также была направлена поздравительная телеграмма Владимира Путина.

«Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются Ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения.

В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», – говорится в телеграмме российского лидера.

Напомним, в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.